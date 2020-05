Welterusten: is een dutje doen tijdens het thuiswerken verstandig of juist niet?

Doordat je tijdens het thuiswerken alle gemakken van thuis (well dûh) hebt, lijkt je lichaam steeds harder en harder te schreeuwen om een dutje. De bank is immers maar een paar stappen van je verwijderd en hoe lekker is het om even te gaan liggen? Maar of het ook verstandig is om te tukken, is nog maar de vraag.

Bedoel, een siësta na de lunch klinkt eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Kun je daarna weer vol goede moed aan de slag. Normaal gezien op kantoor kan dit natuurlijk niet, maar thuis is het ineens wél een mogelijkheid.

Het ideale moment om naar dromenland te gaan? Nou, het beste kun je in de middag even gaan tukken. ’s Ochtends is (misschien niet geheel verrassend) geen goede zet: door dan schaapjes te tellen, kan het zelfs averechts werken. Misschien voel je rond een uur of vier wel een middagdip en wil je dan je ogen sluiten. Toch is dat ook geen goed idee, aangezien je nachtrust er dan onder kan gaan lijden.

Twee uur middagslaapje

Twee uur middagslaapje, dat zouden meer mensen moeten doen. Zonder grappen, rond 14:00 is inderdaad de beste tijd om even te gaan liggen. Houd het bij ongeveer twintig minuten om hier voordelen uit te halen. En dat zijn er best wel wat! Zo zouden je stresslevels direct naar beneden gaan volgens meerdere onderzoeken en ook je concentratievermogen en je geheugen gaan erop vooruit. Of dat niet genoeg is, krijgt ook je creativiteit nog eens een boost. Kortom: goed excuus om even lekker te gaan liggen. Slaap lekker!

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash