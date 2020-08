Welterusten: op deze simpele wijze slaap je als een roosje tijdens de hittegolf

We gaven eerder al tips om goed naar dromenland te komen met tropische temperaturen. Wil niks werken? Dan is deze onverwachte oplossing misschien jouw redder in nood om te slapen tijdens deze hittegolf.

Je kersenpitkussen is misschien je grootste vriend in de winter, maar ook in de zomer kun je ‘m uit de kast halen. Afstoffen en van zolder dus maar, want je gaat van dit ding houden, geloof ons.

Slapen hittegolf

Ja een soort kruik is misschien wel het laatste waar je aan moet denken nu. Maar leg dit kersenpitkussen minstens 45 minuten in de diepvries en je gaat nooit meer zonder willen. Wel even een plastic tas eromheen: dan weet je zeker dat er geen eten of ijs op komt.

Welterusten

Waarom werkt het? Nou, de korrels blijven droog en flexibel, waardoor je in een handomdraai een koelelement hebt gefikst. Lekker om net even dat beetje verkoeling te geven in je sauna, euh, slaapkamer. Let wel op, ook deze lifehack is niet bestand tegen zweet. Je zult ‘m dus wel ook af en toe moeten schoonmaken. Hoe je dat doet, leggen onze collega’s van Libelle je haarfijn uit.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash