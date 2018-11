De wereld is compleet: ook je kat kan tegenwoordig in therapie

Ben je ooit bij een therapeut geweest? Grote kans dat je eigen persoonlijke problemen daar de aanleiding voor waren. Maar ook als je kat vreemd of agressief gedrag vertoont, kan je professionele hulp zoeken. Welkom bij de kattentherapeut.

Kattenfluisteraar moet je haar niet noemen. Zweverig is ze ook niet. Maar Shireen Mohrmann-Suudi (56) kan wél helpen het gedrag van je viervoeter te verbeteren. Ze volgde er zelfs een speciale studie voor. Sinds twee jaar is ze zelfstandig kattengedragstherapeut in Amsterdam en helpt ze menig viervoeter en baasje om elkaar beter te begrijpen. ‘Het idee heerst dat een kat zijn eigen gang gaat en je er geen omkijken naar hebt. Dat is een misverstand,’ vertelt ze aan PS Het Parool.

Dat zit niet snor

Is je kat agressief? Plast hij in huis? Sloopt hij de boel als je weg bent? Kies er niet voor om de kat uit de boom te kijken (ha!), want in veel gevallen kun je als baasje iets doen om het problematische gedrag van je poezenbeest te verbeteren. Simpele aanpassingen zoals een grotere kattenbak, ander kattengrit of een ander merk schoonmaakmiddel kunnen soms al wonderen doen. Maar ja, je moet het maar net weten. En daar zit ‘m vaak het probleem: we hebben geen idee.

Jouw verantwoordelijkheid

Denk vooral niet dat je kat zijn problemen wel even samen met de therapeut oplost. ‘Het meeste verwacht ik van de baasjes. Voor hen stel ik een uitgebreid therapieplan op en vervolgens moeten zij het probleem zélf met mijn adviezen oplossen,’ aldus Mohrmann-Suudi. Een gedragstherapietraject inclusief drie maanden nazorg kost bij haar 160 euro. Voor extra gecompliceerde problemen waarbij meer dan één kat is betrokken rekent ze 200 euro.

Eens eigenwijs, altijd…

Oh, en voordat je met het tegenargument komt dat katten toch eigenwijs zijn en doen waar ze zelf zin in hebben: dat klopt volgens Mohrmann-Suudi niet. ‘Je kunt wel degelijk invloed uitoefenen op hun gedrag en ze dingen aan- en afleren. Het punt is dat mensen vaak niet goed weten hoe ze met een kat moeten omgaan.’

Zo, nu jij weer.

