Do zet zich in voor mensen met psoriasis: ‘Deze ziekte heeft zulke heftige gevolgen’

Vandaag is het Wereld Psoriasis Dag. Om zich in te zetten voor mensen met de huidziekte psoriasis heeft zangeres Do vrijdag het nummer ‘Omarm je mij’ uitgebracht. Wij spraken met Do.

Waarom besloot je mee te werken aan deze campagne?

Do: ‘Een goede vriend van mij heeft de ziekte psoriasis en hij heeft daardoor zijn restaurant moeten sluiten. Hij kon gewoon niet meer werken, omdat hij zo ziek was. Dat was het moment dat ik dacht: deze ziekte is zo ingrijpend, het is zo heftig en het heeft zulke heftige gevolgen. Ik had me nooit gerealiseerd dat het zo ernstig kon zijn dat je zelfs je werk niet meer kan doen.’

Wat hoop je te bereiken met het nummer ‘Omarm je mij’?

‘Psoriasis is een veelvoorkomende, chronische aandoening van de huid. Vele mensen denken dat het een besmettelijke ziekte is, dat maakt de afstand erg groot. ‘Omarm je mij’ is een nummer om mensen die deze ziekte hebben, een hart onder de riem te steken.’

Waarom omarm jij psoriasis?

‘Een goede vriend had het wel ernstig, wat ik al eerder vertelde. Een andere bekende van mij heeft een lichte vorm van deze ziekte, wanneer hij gestrest is wordt het erger. Dat is best wel confronterend om te zien. Dat iemand als Kim Kardashian ook naar buiten is gekomen met de ziekte, vind ik waanzinnig om te zien. Iedereen kijkt tegen haar op, en zij durft met de ziekte echt met zichzelf naar buiten te komen. Door het te laten zien, stimuleert dit misschien ook andere mensen die de ziekte psoriasis hebben.’

Wat hoop je dat er door de campagne teweeg wordt gebracht?

‘De campagne gaat ongeveer een maand lopen, het begon afgelopen vrijdag. Ik hoop dat de hashtag #omarmpsoriasis de hele wereld overgaat en dat meer mensen hier aandacht aan gaan besteden.’

Boven dit artikel zie je de videoclip van ‘Omarm je mij’. Via de Facebookpagina van Wereld Psoriasis Dag riepen Do en de NVDV iedereen in Nederland op om een video met een omhelzing te delen. Die omhelzingen zie je in de videoclip.

Beeld ANP