De menstruatie. Het blijft een week vol ongemakkelijkheden. ‘Zijn er ook voordelen?’, hoor ik je denken. Zeker wel! Maar over het algemeen is sporten, sociale contacten onderhouden en naar je werk gaan in die week niet het fijnste om mee bezig te zijn. En dat laatste hoeft ook niet meer. Een Indiaas bedrijf heeft het concept ‘paid period leave’ bedacht en dat willen we op elk kantoor wel hebben.

Werken tijdens je menstruatie

Menstruatieklachten verschillen enorm per persoon. De een heeft matige klachten terwijl de ander het bed liever niet wil verlaten. Maar iedereen die wel eens een menstruatie heeft meegemaakt kan zeggen dat het niet de meest favoriete week is van de maand. Voor sommige is naar het werk gaan tijdens deze periode bijna geen doen, maar ziek melden? Ho maar! We gaan gewoon door. Het bedrijf Zomato vond dat belachelijk (wij stiekem ook wel) en besloot met een nieuwe regel te komen.

‘Paid Period Leave’

Zomato – een restaurantaggregator en start-up voor het bezorgen van eten – telt op dit moment 4000 werknemers waarvan maar liefst 35% het vrouwelijk geslacht heeft. Juist zij begrijpen dan ook maar al te goed dat het niet altijd mogelijk is om je werk uit te voeren tijdens de pijnlijkste week van de maand. Daarom besloot Zomato dat vrouwen tijdens hun menstruatie met ‘paid period leave’ mogen gaan. De naam zegt het al. De vrouwelijke medewerkers krijgen daar – net zoals op normale ziektedagen – doorbetaald op de dagen dat ze ziek zijn van hun menstruatie. Heel logisch eigenlijk.

Menstruatieverlof

Helaas voor ons hebben bedrijven bij ons nog niet gehoord van deze ‘paid period leave’, maar fantastisch is wel dat een bedrijf uit India met zo’n baanbrekend concept komt. Over het algemeen komen de meisjes in India pas achter het concept menstruatie op het moment dat ze voor de eerste keer ongesteld worden. Het is dan ook uiterst opvallend dat een bedrijf in een land waar nog zoveel taboe op menstruatie rust, zo’n goede regel invoert. Maar het allermooiste vinden we dat je in je out of office gewoon zet dat de werkzaamheden later worden opgepakt in verband met menstruatieverlof. We support!

