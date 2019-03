Geluk is iets waar we allemaal naar op zoek zijn. Soms zit je niet lekker in je vel en ook dat is oké! Toch is het is belangrijk om te beseffen dat je je geluksgevoel voor een groot deel zelf in de hand hebt. Met deze tips zet je alvast een stap in de goede richting.

Slapen

Slapen is niet alleen belangrijk voor je mentale, maar ook voor je fysieke gezondheid. Uit een studie van Harvard Women’s Health Watch bleek dat een chronisch gebrek aan slaap het immuunsysteem verzwakt. Hierdoor wordt het moeilijker om een gezond gewicht te behouden, stijgt je bloeddruk en kunnen er leerproblemen ontstaan.

Work-out

Een flinke dosis lichaamsbeweging boost je energie, je humeur en ook je happiness. Een recent onderzoek van het Black Dog Institute in Australië toonde aan dat 1 à 2 uur sporten al voor fysieke en mentale zorgt. No excuses!

De natuur in

Neem af en toe even afstand van alle hectiek van de stad en dompel jezelf onder in de natuur. Naast een geluksgevoel, zorgt het ook voor een gezonde huid. Win-win situatie! Misschien toch een goed idee om binnenkort een weekendje te plannen in de natuur.

Geef betekenis

Voldoende slapen, sporten en de natuur in zijn snelle manieren die ervoor kunnen zorgen dat je je happier voelt. Het krijgen van een cadeautje of een recordaantal likes op die ene foto zorgen slechts voor een geluksgevoel van korte duur, dat noem je hedonisch geluk. Eudaimonisch geluk komt voort uit het gevoel dat je een zinvol leven aan het opbouwen bent, zoals werk, relaties en familie.

Investeren in relaties

Uit onderzoek van Harvard blijkt dat mensen wie regelmatig tijd doorbrengen met anderen, langdurige relaties hadden of investeerden in de toekomst een gelukkig leven leiden. The World Happiness Report toont zelfs aan dat wie aangeeft regelmatig even de smartphone aan de kant te leggen gelukkiger door het leven zou gaan. Al die tijd die je op je mobiel doorbrengt kan je voortaan dus beter aan iets anders besteden.

Ervaringen opdoen

Wanneer je eindelijk die ene handtas, die je al zo lang wil, in je virtuele winkelmandje stopt, geeft dat waarschijnlijk een geluksgevoel. Maar ook hier wil dat niet zeggen dat dat geluk van lange duur is. Probeer te investeren in ervaringen zoals vakanties of leuke dingen doen met vriendinnen. Daar zal je mentale gezondheid op de lange termijn echt baat bij zal hebben.

Bron: HLN | Beeld: iStock