What we like: 3x zo zorg je ervoor dat je meer groen in huis krijgt

Explosie van groen

Groene vingers, te vinden in het oude centrum van Delft, is niet zomaar een plantenwinkel. Naast groene en uitbundig bloeiende planten hebben ze ook leuke woon- en lifestyle-accessoires. De winkel is niet te missen door de hoeveelheid planten die je buiten al staan op te wachten. Na één stap over de drempel kom je terecht in een wereld vol inspiratie.

groenevingersdelft.nl