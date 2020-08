‘Wie is dat?!’ Zo ben je jaloezie makkelijker de baas

Hoewel je je partner honderd procent vertrouwt, vertrouw je de wereld voor geen meter. Jouw jaloezie is dan ook vaak een ongewenste gast binnen jullie relatie. Maar hoe zorg je er nu voor dat je deze eigenschap wat indamt?

Want je weet natuurlijk als geen ander: vertrouwen en wederzijds respect is misschien wel het belangrijkste binnen een relatie. Naast goed communiceren natuurlijk. Volgens relatie-expert Carolina Pataky kan jaloezie dan ook voor heel wat ongezond gedrag zorgen.

Jaloezie

Aan Bustle verklaart ze dat er waarschijnlijk dan ook een dieperliggend probleem is wat jouw afgunst veroorzaakt. Belangrijk is dus om te ontdekken waarom je je zo gedraagt. Is het twijfel aan jezelf, voel je je tekortschieten of is er iets anders aan de hand? Als allereerste is het daarom handig om je eigen onzekerheden eens onder de loep te nemen. De angst voor afwijzing is volgens psycholoog Paul Greene een van de grootste veroorzakers van jaloers gedrag. Maar is die ongerustheid wel terecht? Jouw partner is niet voor niks gelukkig met jou samen.

Waar komt het vandaan?

Merk je dat je echt moeite hebt om mensen te vertrouwen, dan kan het zijn dat er nog onopgelost zeer zit. Ben je in je jeugd vaak gekwetst of zat je in een toxic relatie? Niet zo gek dat je je dan nog zo voelt. Bespreek het daarom ook vooral met je partner. Daarnaast is het van belang om realistisch naar je relatie te kijken. Ja, jij draait toch ook weleens je hoofd voor die knapperd? Maar je hebt kijken, en kíjken kijken, om Haroon uit Temptation Island nog maar te citeren.

Andere methodes

Ook een elastiekje om je pols kan al de jaloezie iets minder maken. Trek hieraan elke keer als je deze gevoelens hebt en je zult je steeds meer bewust zijn van je eigen gedachtes. En zoals altijd: communiceer met je partner en ben ook echt open eerlijk. Een snauw met ‘veel plezier’ gaat hem of haar geen fijn gevoel geven. Wanneer je merkt dat het toch iets is wat je ook met je lief niet langer kunt oplossen, dan is het verstandig om de hulp van een professional in te schakelen. Zo kom je misschien toch weer tot nieuwe inzichten!

Write it down

Wil je het liever gewoon in stilte verwerken, dan helpt het om je gedachtes op papier te zetten. Wat voel je? Waarom voel je je zo? Schrijf alles op wat er in je opkomt. Wie weet ga je na een tijd verbanden zien en anders ben je het in ieder geval kwijt zonder een knallende ruzie. De focus verleggen naar iets goeds, is als laatste nog een handige tip. Probeer weg te gaan van de paniek en negativiteit in je hoofd en bedenk hoe goed jullie het samen hebben. Waarom zou hij of zij dat in godsnaam weggooien?

