Wie om zichzelf kan lachen, staat positiever in het leven

Hey lolbroek, sta je op het punt een goeie grap te maken maar schiet je al voordat de eerste woorden over je lippen rollen in de lach? Kun je vervolgens niet ophouden met lachen en moet je er zelfs van huilen? Goed nieuws! Science says: mensen die om zichzelf kunnen lachen, staan positiever in het leven. En dat wil je, dus kom maar door met die grapjes.

Aan het mini-onderzoek deden 67 mensen mee. Aan hen werd gevraagd hoe goed ze om zichzelf kunnen lachen -hoe hard en hoe vaak- en of ze humor kunnen zien in moeilijke situaties. (Omdenken mensen, omdenken). Daarnaast werden ook vrienden en collega’s van de deelnemers opgetrommeld en gevraagd om ze te beoordelen op hun ‘humor-factor’. Maar wat niemand wist, was dat er foto’s werden genomen terwijl ze op de computer de vragen beantwoordden. Mug shots 3.0.

Vervolgens werden de deelnemers na het invullen van de vragenlijst gevraagd een reeks foto’s met gezichten te bekijken. Soort smoelenboek! Je raadt het al, het waren foto’s van de deelnemers zelf, maar dan uitgerekt en heel erg vervormd.

Wat bleek? De mensen die ingevuld hadden dat ze om zichzelf kunnen lachen, kwamen inderdaad niet meer bij van het lachen bij het zien van de gekke foto’s van zichzelf. Ook vertoonden ze geen nep gelach (hate that) of negatieve emoties, in tegenstelling tot andere deelnemers. Daarnaast gaven de vrienden en collega’s ook aan dat deze mensen inderdaad vaak om zichzelf in de scheur liggen van het lachen en positief kunnen blijven in moeilijke situaties.

Bron: Beautify | Beeld: iStock