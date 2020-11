Wetenschap: waarom je van een glas wijn juist gespannen wordt

Thuis sommeliertje spelen is een van de weinige vrolijke dingen des levens die nog wél mogen. Bedenk je alleen wel even drie keer als je dat glas volschenkt omdat je zo gespannen bent.

Iedereen weet hoe drank de scherpe randjes van je dag kan halen. Na een paar slokken zink je wat dieper in de bank en voel je je mellow. Op het moment zelf kan drank dus helpen ontspannen, maar daarmee loop je het risico dat die spanning de volgende dag juist nog erger is.

Kalm en euforisch

Alcohol heeft een direct effect op de neurotransmitters in je brein waardoor je je meteen een stuk kalmer en euforischer voelt. De volgende dag is het tegendeel waar. Zeker wanneer je flink hebt getankt. Je voelt je angstig, onrustig, moe en somber.

Een belangrijke oorzaak is het feit dat je lichaam na een avond alcohol de volgende dag uit balans is. Gevolg: hoofdpijn, onrust en een verhoogde hartslag. Daarnaast onderdrukt alcohol de neurotransmitter glutamaat. Je lichaam reageert daarop door nog meer glutamaat aan te maken. Tegen de tijd dat de alcohol uit je lijf is, zit je met een overschot van deze neurotransmitter – en rijzen je stresslevels de pan uit. Hetzelfde verhaal geldt voor de neurotransmitter corticotropine (mag je vergeten). Je lichaam onderdrukt het wanneer je alcohol drinkt, maar wanneer je lijf herstelt schiet dit hormoon als een boomerang terug in je gezicht. Gevolg: je bent on edge.

Paniekaanval

Niet iedereen heeft evenveel last van die onrust na een avond doorzakken. Het heeft alles te maken met hoeveel je drinkt, hoeveel je gegeten hebt, hoeveel water je gedurende de dag gedronken hebt en hoe lekker je in je vel zit. Als je al gespannen bent en veel onrust voelt, gaat alcohol je zeker niet helpen. Integendeel.

Die spanning als gevolg van alcohol kan zich uiten in de vorm van zweten, onrust, een snelle hartslag, een hoge bloeddruk, rillen, snel van de kaart zijn en mensen en verantwoordelijkheden het liefst mijden. Al die symptomen kunnen als een soort sneeuwbaleffect omslaan in een paniekaanval omdat je op dat moment niet begrijpt wat er in je lijf gebeurt.

Dat betekent ook weer niet dat je jezelf altijd een goed glas wijn moet ontzeggen. Het advies omtrent alcoholgebruik is ook hier: drink rustig aan, drink tussendoor veel water en drink nooit op een lege maag. Geen spannend advies, maar het kan je een hoop stress besparen.

Bron: Byrdie | Beeld: iStock