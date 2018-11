Wil je afvallen? 3 redenen waarom diëten geen slimme keuze is

Wil je dolgraag een nieuwe poging wagen om af te vallen? Ga dan niet (!) op dieet. Uit veel onderzoeken komt namelijk naar voren dat diëten helemaal niet effectief is.

Ongeveer 80 procent van de mensen die een dieet hebben gevolgd valt weer terug in z’n oude patroon. De meesten wegen achteraf zelfs meer dan vóór de dieetpoging. Gezondheidswebsite Fit.nl legt uit waarom diëten niet werkt.

1. Een dieet is niet vol te houden

Veel diëten zijn simpelweg niet vol te houden, omdat ze te extreem zijn. Je mag bijvoorbeeld geen lekkernijen meer hebben of je bent verplicht om overdag alleen nog maar crackers te eten.

Verder vergroot je ook nog eens de kans op allerlei tekorten als je bepaalde voedingsproducten uitsluit. Dit maakt dat veel diëten ongezond zijn op de langetermijn. Wat wel? Kies een dieet wat je kunt volhouden en geen producten uitsluit.

2. Een dieet leert je niet om blijvend af te vallen

Succesvol afvallen lukt vaak niet door een voorgekauwd voedingsschema op te volgen. Om blijvend af te vallen is het namelijk belangrijk om te weten hoe je je gedrag kunt veranderen. Dit vereist kennis over gedragsverandering en over hoe je gemotiveerd blijft. Meer hierover lees je verderop in dit artikel.

3. Veel diëten geven een onrealistisch beeld

Ten slotte geven veel diëten een verkeerd beeld. Zo wordt er bijvoorbeeld beloofd dat je makkelijk tien kilo zult afvallen. Dit is vaak niet waar en voor velen onrealistisch.

Maar als je niet moet gaan diëten, hoe val je dan af? 5 tips

Tip 1: Begin met een realistisch doel

Om de kans op slagen te vergroten is het belangrijk om te beginnen met het opstellen van een realistisch doel. Misschien dat je het niet wilt horen, maar een realistisch doel is ongeveer een gewichtsverlies van 5 tot 10 procent van je huidige lichaamsgewicht. Dit betekent dat maatje 38 voor velen onrealistisch is om na te streven.

Daarbij is het ook bij een gewichtsverlies van 5 tot 10 procent opletten geblazen om te voorkomen dat je niet terugvalt. Want ook bij dit gewichtsverlies valt 70 tot 80 procent van de mensen op langere termijn weer terug.

Tip 2: Richt je stapje voor stapje op het veranderen van je gewoontes

Naast een realistisch doel is het belangrijk om het dit keer anders aan te pakken. Je gaat niet zomaar een dieet op volgen, maar je gaat je eetgewoontes veranderen en indien nodig meer bewegen. Dit klinkt misschien niet zo sexy, maar is wel de beste methode.

Het is hierbij van belang dat je stapsgewijs te werk gaat. Stel je hebt een lijst van zes eetgewoontes die je wilt veranderen. Begin dan eerst met de twee gewoontes die je het makkelijkst haalbaar vindt. Dit vergroot de kans op slagen en is goed voor je zelfvertrouwen. Houd er hierbij rekening meer dat het veranderen van een gewoonte wel een aantal weken of soms wel maanden kan duren.



Naast het stapje voor stapje veranderen van je eetgewoontes kun je je doelen concreet opschrijven. Dus niet ‘ik ga meer groente of geen chips meer eten’, maar ‘ik ga 250 gram groente eten bij het avondeten.’ Of ‘ik neem alleen nog een klein bakje chips op zaterdagavond.’

Tip 3: Bereid je voor op moeilijke momenten

Als je begint met afvallen wil je waarschijnlijk niet aan moeilijke momenten denken. Toch is dit aan te raden, want zulke momenten gaan er zeker komen. Ook zul je wel eens wat meer eten dan je had voorgenomen. Het is belangrijk om dit niet te zien als een complete terugval en jezelf hiervoor te veroordelen, maar te zien als een leermoment. Pak vervolgens de draad weer op en evalueer hoe je in de volgende situatie beter met verleidingen om kan gaan.

Een goede manier om je voor te bereiden op een moeilijke moment (en waar ook wetenschappelijke ondersteuning voor is) is via een ‘als-dan-plan’. Hiermee formuleer je precies wat je gaat doen, als je in een bepaalde situatie terecht komt en wanneer je weer je oude gedrag wilt gaan vertonen. Dit werkt vaak veel beter dan als je ter plekke wat moet bedenken. Bijvoorbeeld: ‘Als ik een wijntje heb gehad en nog een aangeboden krijg, zeg ik dat ik het hierbij laat en neem ik een glas water of een cola light.’

Tip 4: Licht je omgeving in

De vierde tip is om je omgeving in te lichten over dat je gaat afvallen. Zo kun je de nodige steun krijgen bij moeilijke momenten en kunnen andere mensen rekening met je houden.

Tip 5: Kies een leefstijl dat je kunt volhouden

De laatste tip van Fit.nl: richt je op het aanleren van een leefstijl waarvan je denkt: dit kan ik over tien jaar ook nog wel volhouden. Dit werkt vaak veel beter dan je richten op een bepaald streefgewicht waar je misschien wel allerlei gedragingen voor moet laten waar je diep van binnen eigenlijk niet achter staat. Vroeg of laat val je daarna weer terug.

