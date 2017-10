Wil jij altijd aan het raam zitten in het vliegtuig? Dit zegt het over je persoonlijkheid

Het is altijd hetzelfde liedje als je een vliegreis gaat maken: wie mag er chill bij het raam zitten en wie mag met haar benen languit in het gangpad? We weten allemaal dat je de pineut bent als je in het midden zit, want dan heb je toch echt de minste ruimte. Het blijkt dat de plek waar je in het vliegtuig wilt zitten, van alles over je persoonlijkheid zegt.

Als je aan het raam zit, ben je blijkbaar niet alleen een praktisch persoon – met een kussentje tegen het raam slaap je toch echt het best – maar je bent ook wat egoïstischer en wil graag de controle hebben. ‘Mensen die daarvoor kiezen zijn sneller geïrriteerd en leven liever in hun eigen wereld dan te veel rekening te houden met anderen,’ vertelt psychologe Becky Spelman aan de reiswebsite Traveller. Maar er zitten ook positieve kanten aan: je bent veel zelfverzekerder en hebt meer zelfvertrouwen. ‘Zij hebben er geen probleem mee om de buren te storen als ze eventjes de benen zouden willen strekken.’

Gangpad

De personen die graag aan het gangpad zitten, zijn vaak wat introverter. ‘Die mensen moeten immers niemand storen als ze even naar het toilet willen, hun benen willen strekken of hun handbagage uit de opbergruimte willen nemen. Zij kunnen snel weg zonder iemand tot last te zijn,’ vertelt Spelman. Zij zijn makkelijker aanspreekbaar en minder snel geïrriteerd dan anderen. ‘De kans is daarbij groot dat ze rustelozer zijn tijdens het vliegen en minder gemakkelijk kunnen slapen op het vliegtuig.’

Waar wil jij altijd het liefst zitten tijdens het vliegen?

Bron Nieuwsblad / Traveller | Beeld iStock