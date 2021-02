Vanaf 3 maart zijn er eindelijk weer wat nieuwe versoepelingen. Naast click & collect mogen mensen weer binnen komen winkelen. Maar wel op afspraak en met strikte voorwaarden. Maar hoe werkt dit dan precies en wat zijn de regels hiervan? Wij leggen het je uit.

Het is een lichtpuntje in deze barre tijd. Maar zomaar een winkel binnenlopen en op de bonnefooi iets kopen zoals we in betere tijden deden, dát lijkt nog lang niet te mogen. (huilen, dus.)

Regels

We mogen dus vanaf woensdag 3 weer winkelen bij niet-essentiële winkels. Dat zijn bijvoorbeeld de kledingwinkels, meubelzaken en tuincentra. Maar aan deze versoepeling zijn wel een aantal regels verbonden:

Je moet minimaal 4 uur van tevoren een afspraak maken. Dit kan online of telefonisch.

Shoppen met meer dan 1 persoon is verboden. Dat wordt alleen winkelen dus.

Winkelen op afspraak werkt met tijdsloten. Je krijgt minimaal 10 minuten de tijd om te winkelen. Er is vooralsnog geen maximumtijd opgelegd. Dat hangt af van het tijdslot dat je krijgt van de winkel.

Per verdieping mogen er maximaal twee mensen tegelijk winkelen. Een zaak met een tijdslot van 10 minuten en één verdieping kan in theorie dus 12 klanten per uur naar binnen laten.

Het dragen van een mondkapje tijdens je bezoek is verplicht.

Tijdens het winkelen is het verplicht 1,5 meter afstand te houden.

Twijfels

Hoewel de kleine ondernemers blij zijn dat ze weer open kunnen, zitten de grotere ketens toch wel met behoorlijke twijfels. Voor winkels die honderden tot duizenden vierkante meters aan oppervlakte hebben, zet het niet bepaald zoden aan de dijk om maximaal twee personen naar binnen te laten. Het kost meer geld dan dat het oplevert.

Ook is de duur van het tijdslot niet relevant voor de grotere ketens. Tien minuten is lang niet genoeg tijd om de hele winkel door te komen. Veel klanten zullen dan ook besluiten dat het de moeite niet waard is. Hoe minder bezoekers, hoe minder opbrengsten. De wens van de ketens is om een x-aantal bezoekers per vierkanten meter te mogen ontvangen. Zolang dat niet mag, besluiten lang niet alle winkels gebruik te maken van deze versoepeling.

Welke winkels gaan open?

Ikea heeft inmiddels laten weten dat zij niet mee zullen doen en zich alleen bij click & collect houden. Wel heeft de woonketen de optie om langs te komen als je gebruik wilt maken van de online planservice. Voor een grote aankoop wil je natuurlijk wel weten wat je koopt. Ook de Bijenkorf houdt de deuren voorlopig gesloten voor bezoek.

Intratuin gaat wel meedoen aan het winkelen op afspraak, laat de directeur weten aan NOS. “Want je moet alles aangrijpen wat je kunt aangrijpen. (…) Maar het wordt een trieste bedoening.” Ook de Blokker gooit per 3 maart de deuren open voor klanten.

Verder zijn er ook nog een heleboel winkels die nog twijfelen over de keuze en of het wel iets gaat opleveren. De Hema, Action, Praxis en C&A laten weten dat ze er nog niet uit zijn, maar dat het zomaar kan zijn dat je ook daar 3 maart weer welkom bent.

Bron: Libelle | Beeld: GettyImages