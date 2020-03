Johnny Depp (56) wordt door zijn ex-vrouw Amber Heard (33) beschuldigd van huiselijk geweld. Stranger Things-actrice Winona Ryder neemt het op voor haar ex-verloofde.

Nadat Winona en Johnny samen in Edward Scissorhands speelden, kregen de twee een relatie. Uiteindelijk waren ze drie jaar verloofd voordat ze hun relatie verbraken. Toch is alles koek en ei tussen de twee, want Winona neemt het nu op voor haar ex.

‘Nooit gewelddadig’

Winona vertelt: ‘Ik was in shock, in de war en boos toen ik hoorde over de aantijgingen jegens hem. Het idee dat hij ongelooflijk agressief zou zijn, is helemaal niet hoe ik Johnny kende en liefhad. Ik kan er niet bij.’ Bovendien was hij ‘nooit gewelddadig’ in het bijzijn van de actrice en heeft hij haar ‘nooit mishandeld.’ Winona omschrijft hem als ‘een goede man, heel liefhebbend en ongelooflijk zorgzaam.’

40 miljoen euro

Winona’s ervaring met Johnny was heel anders, zo vertelt ze. ‘Het is onmogelijk om zulke verschrikkelijke beschuldigingen te geloven.’ Hij is op dit moment verwikkeld in een rechtszaak met Amber, nadat zij, zonder een naam te noemen, beweerde misbruikt te zijn. Johnny sleept haar voor de rechter en eist 44 miljoen euro wegens laster. Bovendien beweert hij dat juist zij schuldig is aan mishandeling. Inmiddels zijn de twee wel officieel gescheiden.

Bron: NU.nl | Beeld: Getty Images