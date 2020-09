Skip de winterdip: dit kun je nu al doen om je straks beter te voelen

Je hebt mensen die staan te juichen zodra de pepernoten in de winkel liggen. Die pumpkin spice lattes ten alle tijde verkiezen boven ijskoffies, beter gedijen in een sneeuwstorm dan een hittegolf en liever hun eigen bank hebben dan een zonovergoten terras.

Maar… je hebt ook mensen die nu al lichte buikpijn krijgen van het feit dat de ochtenden weer donker zijn. Dat je niet meer de deur uit kunt zonder jas en de lente verder weg is dan ooit helpt dan ook niet mee. Zeker wanneer je gevoelig bent voor een winterdip, of in het ergste geval zelfs een winterdepressie.

Dat die winter eraan komt, is een ding dat zeker is. Je kunt dus maar beter voorbereid zijn. Met praktische tips voor alledag voelen die donkere dagen straks hopelijk toch wat lichter.

1. Ontwikkel een ochtendroutine

Probeer op te staan tijdens zonsopgang. Dus eigenlijk: blijf niet een uur langer in bed liggen in afwachting tot dat het helemaal licht is. Als je een uurtje eerder op staat, is de kans groot dat je ’s avonds ook zin hebt een uur vroeger je bed in te gaan. Zo pak je zoveel mogelijk daglicht mee. Als je dat in het weekend en op vrije dagen lastig vindt, kun je je verbinden aan een ochtendklus. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook met een vriendin afspreken om op tijd te gaan sporten. Een activiteit voorkomt dat je je eenzaam voelt, geeft je dag een richting en jou de kans een positieve impact te hebben op een ander of jezelf. Bovenal is het een goede reden om te stoppen met snoozen.

2. Verzin een late night hobby

Veel mensen die kampen met een winterdepressie vinden de avonduren na een werkdag het lastigst. Leid jezelf met iets waar je plezier in hebt en waar je iets van leert. Dat kan van alles zijn: knutselen, een boek lezen dat al tijden op je wensenlijstje staat, naar de film gaan, uitgebreid koken, nieuwe recepten proberen of met alle aandacht luisteren naar een boeiende podcast. Zo houd je de controle en zorg je tegelijkertijd voor jezelf.

3. Even lekker janken

Het is oké als het leven je soms overweldigt. Huilen kan therapeutisch werken en ervoor zorgen dat je opgekropte spanningen loslaat. Niet iedereen kan even goed huilen. Misschien heb je een trigger nodig in de vorm van een zielige film (tip: Stepmom), -serie of een hartverscheurend boek om die waterlanders op gang te krijgen. Tranen op? Ga dan iets doen, ook al is het maar een paar minuten. Het gaat erom dat je dan even uit dat overweldigende gevoel stapt.

4. Sla aan het sporten

Niets nieuws, wel belangrijk: van sporten word je blij. Als het koud is, is het nog moeilijker jezelf van de bank te schoppen. Anno 2020 is dat echter geen excuus meer. Tegenwoordig stikt het van de online trainingsprogramma’s die je gewoon in je eigen huiskamer volgt. Laat activiteiten waar je in de lente en zomer vrolijk wordt niet opeens vallen. Wandelen en fietsen kan nog steeds.

5. Richt je winterhol opnieuw in

Zo’n project houdt je bezig, ruimt lekker op en geeft je een frisse start in dezelfde ruimte. Schuif met meubels of doe iets weg waar je niet meer blij van wordt. Het klinkt zo basaal, maar je zal merken dat die kleine veranderingen je energie geven. Kleine succesjes, zoals een kamer die er reuze gezellig uit dankzij een prachtige vaas met bloemen of een lamp die een hoekje mooi uitlicht, geven je het gevoel dat je iets hebt bereikt. Dat is zeker relevant wanneer je je in de winter wat stuurloos voelt. Check hier de vijf essentiële items voor je woonkamer en een make-over is zo gefixt.

6. Maak werk van je nachtrust

En dan nu echt. Uit onderzoek blijkt dat mensen die last hebben van een winterdip vaak ook slaapproblemen en nachtmerries hebben. Ironisch genoeg komen die problemen vaak doordat je te lang in bed ligt. Luister naar je lichaam. Ben je doodop? Dan ga je naar bed. Probeer iedere dag rond dezelfde tijd op te staan en naar bed te gaan en houd alle elektronica zoveel mogelijk buiten de slaapkamerdeur.

7. Wees niet zuinig met knuffels

Jezelf (letterlijk) omringen met andermans warmte maakt je (ook volgens de wetenschap) een blij mens. Aanraking reguleert stress, verzacht emoties en geeft zelfs je cognitieve prestaties een oppepper. Tijd dus om dat wat je in de zomer niet deed wegens plaklijven nu dubbel en dwars in te halen. Pak je partner of huisdier dus lekker beet. Heb je die niet binnen handbereik? Dan kun je misschien vrijwilligerswerk doen bij een dierenasiel, je aanmelden als huisdier-oppasser of het allerzachtste fleecekleed ooit kopen.

8. Maak een koud weer-bucketlist

Het is een misverstand dat alle leuke dingen bewaard moeten blijven voor de zomer. Ook als het koud is, kun je nog eindeloos veel dingen doen. Doe je best op je outfits, plan een tripje of bedenk hoe je iets terug kunt doen voor de maatschappij. Dat geeft je iets om naar uit te kijken en trekt je uit die cyclus van piekeren en isolatie die zo vaak gepaard gaat met een winterdip. Bedenk ook alvast een go-to plan voor slechte dagen. Iets met een recept voor speculaas, knuffelen met honden en een fijne Netflix-serie, bijvoorbeeld.

Let wel: dit zijn allemaal manieren waarop je een dip wat kunt verlichten. Als er echt sprake is van een depressie of je het idee hebt dat je geen grip meer hebt, is het altijd verstandig om professionele hulp in te schakelen.

Bron: Bustle | Beeld: iStock