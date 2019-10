De leukste tijd van het jaar komt er weer aan: de wintertijd! Want zoals de naam al zegt, je wint-er-tijd mee. En wie wil er nou niet een uurtje langer slapen? Precies ons punt. Wat moet je allemaal weten over de wintertijd 2019? Nou, best wel wat.

Wintertijd 2019

Komend weekend gaat de wintertijd weer in. Dat betekent dat de klok een uur teruggezet wordt. Om precies te zijn: in de nacht van zaterdag 26 oktober op zondag 27 oktober 2019 gaat de klok om 03:00 één uur achteruit naar 02:00 uur. Hierdoor wordt het ’s ochtends eerder licht en ’s avonds eerder donker.

Waarom discussie wintertijd?

Het is je vast niet ontgaan; er is een hoop discussie omtrent de zomer- en wintertijd. Veel mensen pleiten voor de afschaffing hiervan. Waarom? Nou, vanwege energiebesparing. Dat zit namelijk zo: het huidige systeem van zomer- en wintertijd werd in Nederland in 1977 ingevoerd met het doel energie te besparen. Immers, als het ’s avonds langer lucht is, hoeven er minder lampen gebruikt te worden.

Maar nu wordt er inmiddels al tien jaar gediscussieerd over de zin en onzin van dit systeem. Zo is het niet duidelijk of het verzetten van de klok überhaupt wel energie bespaart. In een notendop zetten we de voor- en nadelen op een rij:

Voordelen:

Energiebesparing (kritisch nootje: het is dus onduidelijk of het verzetten van de klok daadwerkelijk energie bespaart). Plus, het energieverbruik is de laatste jaren flink veranderd en niet meer te vergelijken met de situatie in 1977. Hierbij mag je denken aan de komst van nieuwe lampen en de toename van auto’s en elektronische apparaten.

De horeca heeft baat bij de zomertijd. Daar profiteren ze van langere vlieguren op het terras. Over vlieguren gesproken, ook de luchtvaart profiteert hiervan

Naast de luchtvaart en de horeca, profiteren ook sporten als het wielrennen en hardlopen bij de zomertijd. Dit zijn activiteiten waar daglicht voor nodig is.

Nadelen:

Slaapdeskundigen en biologen vinden dat het gedraai aan de klok de biologische klok in de war gooit. Vooral ouderen, hartpatiënten en mensen met slaapproblemen zouden hier last van ondervinden.

Om die reden pleit ook de Hersenstichting voor een permanente wintertijd. ‘Permanente wintertijd past het best bij ons dag-nachtritme en zorgt voor de minste verstoring in de slaap. In de winter krijgen mensen meer ochtendlicht en in de zomer minder avondlicht. Voor onze biologische klok hebben we juist dat ochtendlicht hard nodig,’ pleit Koko Beert, slaapexpert bij de Hersenstichting.

Ook zouden er op dagen dat de klok wordt verzet, meer verkeersongelukken plaatsvinden. Echter geldt ook hiervoor geen hard bewijs.

Bij een permanente wintertijd zouden minder mensen last hebben van een winterdip. ‘Verschillende mensen hebben wel eens last van een winterdip’, legt Beert uit. ‘De donkere, regenachtige dagen in het najaar en de winter leiden tot veranderingen in onze biologische klok, en onze hormoonhuishouding, wat kan zorgen voor veranderingen in het humeur. Mensen ervaren klachten als somberheid, concentratieproblemen en vermoeidheid.’ Artsen en wetenschappers raden daarom aan om blootstelling aan natuurlijk licht te optimaliseren om de kans op een winterdip te minimaliseren.

Wat vindt Weeronline?

Sinds kort mengt ook Weeronline zich in de discussie. Zij gooien het over een andere boeg en komen met een geheel nieuwe suggestie: in plaats van te kiezen voor een van de twee tijden, pleit het weerbureau ervoor om de klok een half uur te verzetten.

Die tussenoplossing biedt volgens de meteorologen in zowel de zomer als winter grote voordelen.

’s Winters wordt het later donker en daalt ook de temperatuur iets later.

Hierdoor is er in de avondspits minder kans op gladheid en dus op ongelukken.

Door de speling van een half uur valt ’s zomers het heetste moment van de dag eerder.

Ook wordt het niet te vroeg licht, wat beter aansluit bij ons bioritme.

Bij een permanente zomertijd is het in december pas om 09:45 licht.

Bij een permanente wintertijd is het ’s zomers al heel vroeg licht, terwijl dan nog iedereen ligt te slapen.

Maar Weeronline noemt ook nadelen van de tussenoplossing:

’s Zomers wordt het vroeger donker en koelt het sneller af (goodbye terras, snik snik).

‘Ook is er ’s zomers eerder kans op onweersbuien.

Volgens het weerbureau wegen de nadelen niet op tegen de voordelen.

Wat vindt de Europese Commissie?

Het debat over het al dan niet afschaffen van de wintertijd komt elk voor- en najaar langs. Sinds enkele jaren doet de Europese Commissie een poging om het halfjaarlijkse ritueel af te schaffen, maar het lijkt er nog niet op dat op korte termijn consensus wordt bereikt.

Wanneer is het weer zomertijd?

In het laatste weekend van maart mag de klok weer een uur vooruit, terug naar de zomertijd. Om precies te zijn: in de nacht van zaterdag 28 maart op zondag 29 maart gaat de klok één uur vooruit (ezelsbruggetje: dit is het vóórjaar) om 02:00 naar 03:00 uur.

