Woah! Dit betekenen de meest voorkomende nachtmerries

Om onverklaarbare redenen komt er af en toe in je slaap een nachtmerrie voorbij. Dat kan een compleet nieuwe boze droom zijn, of een schrikbeeld dat je al vaker hebt gezien. Je schrikt wakker en schiet overeind en vraagt je af wat deze benauwde droom te betekenen had? Welnu, de meeste nachtmerries zijn niet uniek en komen bij iedereen voor. De betekenis van deze ‘standaard’-nachtmerries? Die vind je hieronder.

Dromen, en ook nachtmerries, zijn eigenlijk vrij logisch: tijdens je slaap komt je onderbewustzijn vrij en worden er dingen verwerkt, waarvoor je in je echte, wakkere leven geen tijd had. Soms kan dit tot uiting komen in de vorm van nachtmerries en dan is het wel zo handig om te weten wat je boze droom je probeert te vertellen.

Vallen

Schrik jij wakker omdat je in je droom plots naar beneden valt? Dan mag je wel wat liever voor jezelf zijn. Het vallen in dromen reflecteert vaak een gevoel van falen of minderwaardigheid in een bepaalde situatie. Het kan verwijzen naar falen in je studie of werk, falen in de liefde of falen in je status. En ja, het kan akelig zijn om in een bodemloze put te vallen, maar het is nog erger om wakker te worden in je echte leven en heel gemeen tegen jezelf te zijn.

Slaapverlamming

Misschien is dit wel één van de meest enge vormen van wakker schrikken: de slaapverlamming. In deze situatie slaap je nog steeds, maar heb je een out of body experience, waarbij de spieren in het lichaam vlak voor het in slaap vallen of direct na het ontwaken verlamd zijn. Je bewustzijn ontwaakt langzaam, waardoor het kan voelen alsof je wordt achtervolgd of bezeten bent. Best wel eng dus! Slaapverlamming ontstaat wanneer het brein en lichaam niet op hetzelfde level zitten en heeft geen echte betekenis.

Jezelf pijn doen

Droom je over jezelf bezeren of pijn doen? Dat betekent dat je probeert te helen en genezen. Een vrij intuïtieve droom, die slaat op emotionele of fysieke pijn van lang geleden of juist recent. Hierbij is het belangrijkste dat je je beseft dat het gaat om een vorm van heling, voor iets dat diep van binnen nog genezen moet worden.

Achtervolgd worden

Niemand vindt het leuk om achtervolgd te worden. Hierdoor voel je je onwelkom, wat in dromenland gelijk staat voor angst. Deze droom verwijst naar situaties in je echte leven waar je bang voor bent. Instinctief wil je vluchten van de situatie. Zijn er situaties waar je liever van wegrent?

Naakt zijn

Een situatie vol schaamte: plots naakt zijn te midden van veel mensen. Deze boze droom kan te maken hebben met dingen waar je inderdaad voor schaamt of waar je je schuldig voor voelt. Om deze dromen in de toekomst te voorkomen, helpt mediteren alvorens het slapen gaan.

