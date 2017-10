Wat je nu al kunt doen om te vermijden dat je ziek wordt

Zodra de mooie herfst haar intrede doet, is het wachten op de eerste slachtoffers van verkoudheid of griep. Ieder jaar weer slaat een snotter-epidemie als een mokerslag bij heldere hemel aan het begin van het seizoen toe. Zijn in jouw omgeving ook al de eerste slachtoffers gevallen? Met deze voorzorgsmaatregels bescherm je je tegen besmetting en vermijd je dat je ziek wordt.

Besmetting tegengaan voor jezelf

Het is inmiddels algemeen bekend dat een griep of verkoudheid niet bij jou begint, maar bij anderen. Bacteriën springen over van je collega, je vriendin of van iemand in de trein of bus en tadaa, je loopt te snotteren, hebt keelpijn en al het andere dat komt kijken bij een griepje. Je moet je dus wapenen tegen deze bacteriën en dat doe je zo:

Was je handen zo vaak mogelijk: en dan bedoelen we écht wassen. Dus met zeep en minimaal 20 seconden onder de kraan.

Eet veel fruit en groente: om je immuunsysteem te verbeteren, is het belangrijk om mogelijke bacteriën tegen te gaan met vitamines en mineralen. Ga voor die extra portie en eet veel groene groenten – broccoli, spruitjes of spinazie – en fruit met veel vitamine C.

Beweeg: we kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar zorg dat je iedere dag 30 minuten beweegt. Doet wonderen voor geest en lichaam!

Houd alles goed schoon: bacteriën kruipen overal en kunnen 24 uur op een plek overleven. Maak daarom je bureau, keuken, laptop en alles dat je dagelijks gebruikt goed schoon.

Besmetting tegen gaan voor anderen

Ben jij al een beetje pips en wil je anderen beschermen? Volg dan onderstaande tips:

Was je handen zo vaak mogelijk

Deel geen eten, drank, flesjes, bekertjes

Houd je tandenborstel gescheiden van die van anderen

Bron: HLN, beeld: iStock