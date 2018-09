XXL-model op cover zorgt voor hevige discussie: gaat dit over lichamelijke of geestelijke gezondheid?

Een gewaagde zet van de Britse Cosmopolitan houdt de gemoederen flink bezig. Het tijdschrift heeft er namelijk voor gekozen om Tess Holiday op de cover te zetten. Tess is geen mager model, geen plus-size model, maar een XXL-model. Ze weegt 130 kilo. Is dit een grote stap voorwaarts in een wereld die gedomineerd wordt door graatmagere modellen?

Met een lengte van 1.65 meter en een gewicht van 130 kilo heeft Tess Holiday het BMI van iemand met morbide obesitas. Met andere woorden: Tess heeft een overgewicht dat schadelijk is voor de gezondheid. Toch is ze niet minder gelukkig met al die extra kilo’s. ‘Grappig toch: ik ben nog nooit zo zwaar en zo gelukkig geweest. De mensen die me lelijk vinden kunnen mijn rug op,’ zei ze eerder. En juist daar wringt de schoen.

Overgewicht groter probleem dan anorexia

Want hoewel Cosmopolitan met Tess als covermodel iets doet wat niet eerder is gedaan bij modebladen – namelijk een XXL-model op de cover plaatsen – is er ook veel kritiek. Piers Morgan, voormalig journalist van de Daily Mirror en jurylid van America’s Got Talent, schreef: ‘Moeten we dit opvatten als een grote stap voorwaarts? Wat een onzin. Dit is net zo gevaarlijk als het tonen van graatmagere modellen.’ Hiermee doelt hij op het feit dat overgewicht een groter probleem is in de westerse wereld dan anorexia.

Body positivity

Cosmopolitan-hoofdredacteur Farrah Storr bekijkt het echter van een heel andere – niet fysieke maar geestelijke – kant. ‘Er zijn ontzettend veel mensen die zich schamen voor hun lijf. Als ze zo’n mooie foto zien van een vollere vrouw voelen ze zich misschien een beetje beter over zichzelf.’ In het bijbehorende interview vertelt Tess openhartig dat achter het lichaam op de cover veel verdriet schuilgaat. Het omarmen van haar lichaam en positief blijven, blijft een gevecht. Tess: ‘Begin dit jaar voelde ik me weer vreselijk, ik wilde het liefst onzichtbaar zijn.’ Toch hield ze vol en straalt ze nu op de cover.

Ook op Twitter zijn de reacties verdeeld. Wij zijn benieuwd naar jouw mening.

Serious question for those defending Tess Holliday. Would you allow your child to be extremely over weight? If your child says he/she wants to be like Tess. I assume you will 100% support their extreme calorie diet. No? Didn’t think so. #tessholliday — Harry (@HarryHarryshud) 19 september 2018

What people seem to be missing about the #tessholliday is that it is NO ONE’S business how healthy/unhealthy she is. She has the RIGHT to exist in whatever body she has, to feel happy, to LOVE herself and not give a damn that you’re “concerned about your health”. #fatphobic — Love, Sam (@itspurplespice) 17 september 2018

I’ll say it because it needs to be said. Plus 👏🏻 size 👏🏻 models 👏🏻 aren’t 👏🏻 promoting 👏🏻 morbid 👏🏻 obesity. 👏🏻 If you think they are, you’re beyond ignorant. 🙄😤#effyourbeautystandards #plussizemodel #TessHolliday #plussize — Serena 🤘 (@grungecorncobb) 13 september 2018

No person who is content with their life wastes time on their phone or computer bitching about other people! 👊❤️🤷#tessholliday #truth — Christina Ray (@Christi77050437) 16 september 2018

So this is what we have come to? Celebrating morbid obesity? Teaching people that its okay to be obese? She is morbidly obese and theres nothing nice or nothing to celebrate. You are just promoting food addiction and also Flash news, YOU ARE NOT A MODEL. #tessholliday https://t.co/liJENUa4uc — It’sCабзи (@SabziVibes) 15 september 2018

Van anorexia naar boulimia naar body positivity

In 2018 is het thema rondom body positivity naar ongekende hoogte gestegen. Laatst kon je in VIVA al het interview met Megan Jayne Crabbe (24) lezen. Zij had van jongs af aan een hekel aan haar lichaam. Ze ging van anorexia naar boulimia, tot ze body positivity ontdekte. Een eyeopener die haar leven voorgoed heeft veranderd. Haar boek is een groot succes. Benieuwd naar het interview? Dat kun je hier lezen.

