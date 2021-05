Zit jij heel lekker in je vel en laat je dat ook graag zien? Of ben je juist onzeker en sta je helemaal niet graag in de spotlights? Tien jaar na ons grote zelfbeeldonderzoek willen we graag weten hoe het er nu voorstaat met het zelfbeeld van Nederlandse vrouwen.

Wil je graag je mening delen met ons? Vul dan hier het Zelfbeeldonderzoek van VIVA in. Geheel anoniem natuurlijk! En het duurt maar 2-3 minuten. Zo gepiept dus.

De resultaten van dit onderzoek zijn vertrouwelijk en jouw gegevens worden anoniem verwerkt. Alleen op totaalniveau wordt er naar de resultaten gekeken.

Beeld: Getty Images