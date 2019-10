Zelfmoordhulplijn 113: vanaf nu schakelt KPN 113-bellers direct door

Vanochtend kwam het schokkende nieuws naar buiten dat in korte tijd voor de tweede keer iemand zelfmoord heeft gepleegd, die daarvoor tevergeefs probeerde 113 te bellen. Niet 113 is het nummer van de zelfmoordhulplijn, wat veel mensen logischerwijs verwachten, maar 0900-0113.

Tot nu toe was de hulplijn alleen te bereiken op het 0900-nummer, maar na de schokkende berichtgeving gaat KPN nu mensen die bellen naar 113 direct doorschakelen naar het officiële nummer 0900-0113.

Verwarring

Vooral de naam van de zelfmoordhulplijn, 113 Zelfmoordpreventie, zorgde voor veel verwarring. Daardoor dachten veel mensen dat die naam gelijkstond aan het telefoonnummer. Dat telefoonnummer lijkt bovendien sterk op het landelijke alarmnummer 112.

Eind juli belde een 61-jarige man uit Beverwijk vier keer het nummer 113 – en variaties daarop – in een poging de zelfmoordpreventielijn te bereiken. Twee dagen later maakte hij een einde aan zijn leven.

Eind september maakten de nabestaanden van een 26-jarige vrouw uit Winschoten ook al bekend dat zij in de uren voorafgaand aan haar suïcide drie keer 113 heeft gebeld. Haar ouders zeggen dat ze het nummer van een hulpverlener hadden gekregen. Inmiddels is bekend dat ook onder hulpverleners het verkeerde nummer circuleert, zo lezen we in de Volkskrant.

Tijdelijke oplossing

De directe doorschakeling van KPN is slechts een tijdelijke oplossing. Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) heeft het definitief aanstellen van nummer 113 meer tijd nodig. Hij geeft tegenover het AD wel aan dat 113 dé crisislijn moet worden voor mensen met suïcidale gedachten.

Zelfmoordhulplijn 113

De zelfmoordpreventielijn is bedoeld voor mensen met suïcidale gedachten. Per dag voeren vrijwilligers er bijna tweehonderd gesprekken, zowel telefonisch als online.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan bij de crisislijn van 113 Zelfmoordpreventie. Bel 0900-0113 voor een gesprek. Je kunt ook chatten op www.113.nl.

Bron: Volkskrant, AD.nl | Beeld: Shutterstock