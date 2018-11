Zet er maar alvast een aan: volgens dit onderzoek werken kerstfilms kalmerend

Heb je The Holiday, Love Actually en Home Alone al minstens veertig keer gezien, maar kun je nog steeds geen genoeg krijgen van die gezellige sfeer in kerstfilms? Schaam je niet en zet er vooral een aan, want ze zouden een positief effect hebben op je stressniveau.

Als je een drukke en hectische dag hebt gehad, gaat er niets boven een heerlijk rood wijntje, de zachte bank, een dekentje én natuurlijk een fijne film. En wat dat laatste betreft: je kunt het best kiezen voor een kerstfilm, want die neemt in één klap al je stress weg. Althans, als we de Amerikaanse nostalgie-expert (da’s dus een ding) Krystine Batcho mogen geloven. Zij beweert dat nostalgische films een rustgevend effect hebben, omdat je tijdens zo’n film beseft hoe gelukkig je eigenlijk bent.

Muziek van vroeger

Uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt hetzelfde. Nostalgie zou volgens de wetenschappers bijdragen aan optimisme voor de toekomst. Daarom word je dus zo gelukkig van muziek uit je jeugd. Meteen een goede reden om een playlist vol nummers van Britney, The Backstreet Boys en de Spice Girls te maken! Als je die niet al had, tenminste…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Flair.be | Beeld: Giphy, GettyImages