Zij, rug of buikslaper: dit zegt het over je persoonlijkheid

Wist je dat je een derde van je leven spendeert aan slapen? Niet zo heel gek dat de manier waarop je slaapt iets zegt over de persoon die je bent. Herken jij jezelf in je slaaphouding?

Of je nu een buikslaper bent of alleen maar in slaap komt als je op je zij ligt, elke slaaphouding zegt iets over je. En dat levert dit leuke lijstje op.

De rugslaper

Vind jij het heerlijk om op je rug te slapen? Dan ben jij een echte levensgenieter. Je bent niet vies van een beetje aandacht en brengt je dagen het liefst door met leuke mensen van wie je houdt. Je staat altijd voor je vrienden en familie klaar en biedt ze dan ook graag een luisterend oor, maar hierdoor vergeet je jezelf weleens.

Je bent zo nu en dan koppig, maar wel straight to the point. Eerlijkheid duurt dan ook het langst. Kortom, de mensen die graag op hun rug slapen hebben een sterk karakter. Maar dat maakt ze niet minder leuk. Wel is het zo dat rugslapers gevoeliger zijn voor snurken. Dat is weer iets minder… vooral voor je bedpartner.

De zijslaper

Als zijslaper ben je een kalm persoon op wie mensen kunnen bouwen. Je hebt dan ook een ontzettend grote vriendenkring. Je bent niet makkelijk boos te krijgen, en je bent niet bang voor wat de toekomst je brengt. Je bent een optimistisch iemand die zelfs op de donkerste dagen kan lachen. En veranderingen ga jij niet uit de weg, want jij kunt je gemakkelijk en snel aanpassen.

Je hebt een enorme discipline en als jij eenmaal weet wat je wil, ga je er helemaal voor. Ook al slaap je op je zij en wordt snurken zo voorkomen, brengt het zijslapen een ander nadeel met zich mee. Doordat je gezicht namelijk de hele nacht in het kussen ligt kan rimpelvorming eerder ontstaan.. Maar achja, ouder worden we allemaal 😉

De buikslaper

Slaap jij altijd op je buik? Misschien ben jij dan wel een geboren leider. Je bent impulsief en hebt maar al te graag de touwtjes in handen. Al jouw zaakjes zijn dan ook goed op orde. Je wilskracht en perfectionisme zorgen ervoor dat dat jij je successen behaalt en daar mag je heel trots op zijn.

Je bent erg doelgericht en wilt altijd de winst behalen. Verliezen is geen optie voor jou. Maar toch is je manier van slapen niet de beste… Je kunt namelijk door het slapen op je buik veel nekpijn krijgen. Ook ligt je hoofd de hele nacht in het kussen waardoor rimpelvorming eerder kan optreden. Gelukkig ben jij niet vies van een beetje botox 😉

Bron: Swiss Sense | Beeld: iStock