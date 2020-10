Zimra Geurts is de afgelopen jaren “zeer ernstig ziek” geweest. Het voormalig Playboy-model werd ziek van haar borstimplantaten, zo laat ze donderdag weten via social media.

De klachten ontstonden 3,5 jaar geleden, in eerste instantie werd gedacht aan een burn-out. Een paar maanden later verloor Zimra geurts echter “in rap tempo” veel kracht, was de 29-jarige aan een rolstoel gebonden en moest ze meermaals met spoed naar een ziekenhuis worden gebracht. Haar gezondheid bleef achteruit gaan totdat Zimra niets meer zelf kon. “Zelf kauwen kostte haar te veel energie”, staat op de website waarop Zimra haar verhaal doet. “Ze voelde zich als een pop die onderhouden moest blijven worden.”

Het ging op het dieptepunt zo slecht met het voormalig model dat ze een halfjaar lang niet sprak. Daar had ze geen energie meer voor. “Ze leek stervende, maar volgens de artsen was dit niet het geval. Ze wisten alleen niet wat het dan wel was.”

Boosdoeners

Plastisch chirurg Gijs van Selms vermoedde dat Zimra’s borstimplantaten, die ze acht jaar geleden liet plaatsen, de boosdoeners zouden kunnen zijn en onderzocht haar. “In die periode was er in ons vakgebied al toenemende aandacht voor het ASIA-syndroom, een geheel nieuw ziektebeeld dat mij al verschillende malen had verbaasd door patiënten die dit in geringe vorm hadden opgelopen door die geruwde siliconen protheses”, aldus Van Selms.

Hoewel het onderzoek naar Zimra’s implantaten “niet veel bijzonders” opleverde, werd besloten de siliconen te verwijderen. Sinds de implantaten vorig jaar januari zijn verwijderd, gaat Zimra met kleine stapjes vooruit. Of ze volledig zal herstellen “is nog maar de vraag”. “Ze leeft nu met de dag en is erg dankbaar voor elk stapje vooruit.”

Tekst gaat verder onder beeld.



Implantaten veilen

Zimra deelt haar verhaal om het ASIA-syndroom en de mogelijke negatieve effecten van plastische chirurgie meer onder de aandacht te brengen. Het voormalig Playboy-model heeft bovendien besloten haar borstimplantaten te veilen voor het goede doel.

De oud-deelnemer van Expeditie Robinson heeft opnieuw moeten leren lopen, maar gaat langzaam vooruit. Voor haar meest recente terugval, “wellicht corona of een hele heftige longontsteking”, kon ze per dag zo’n 25 minuten wandelen. Ze hoopt zover te herstellen dat ze weer kan schrijven, want ze wil een boek schrijven over haar verhaal. Volgens Zimra is er de afgelopen jaren “van binnen iets bijzonders gebeurd”. “Ze zegt in dit alles haar ziel te hebben gevonden ofwel de essentie, hetgeen wie wij echt zijn onder deze lichamen en achter de verhalen waarin we zijn gaan geloven. Er kan namelijk iets bijzonders gebeuren met iemand, zegt ze, wanneer je volledig stop wordt gezet.”

Calm your tits

Een kleine drie weken geleden verscheen ook het verhaal van Jamie Crafoord op RTL Nieuws. Zij stortte vorig jaar volledig in. De oorzaak bleek te liggen bij haar ‘zwetende’ borstimplantaten, die ertoe leidden dat er gifstoffen in haar lichaam terechtkwamen. Om andere jonge vrouwen op de risico’s van een borstvergroting te wijzen, is ze een platform gestart: Calm your tits.

Jamie stortte vorig jaar op een strand in Frankrijk opeens in elkaar, waarna meerdere aanvallen volgden. “Of ik nu op de bank zat, in de supermarkt liep of aan het douchen was: het gebeurde steeds weer. Mensen om me heen dachten dat het paniekaanvallen waren, maar ik was helemaal niet angstig. Wat het wel was, wist ik niet. Op scans in het ziekenhuis was niks te zien.”

Na vele aanvallen en een verergerde toestand begon Jamie zelf aan de borstimplantaten als oorzaak te denken. “Alle artsen die ik sprak wuifden het weg. Ze zeiden stuk voor stuk dat de implantaten het probleem niet konden zijn. Maar wat het wel was, dat bleef de grote vraag.”

Uiteindelijk ging ze zelf op onderzoek en kwam ze erachter dat haar silliconenborstimplantaat in Amerika al twee jaar daarvoor van de markt gehaald en teruggeroepen. Omdat veel vrouwen niets weten over de giftige stoffen in implantaten die tot complicaties kunnen leiden, is ze haar platform gestart. Hier deelt ze informatie over verschillende protheses en methodes.

Bron: ANP, RTL Nieuws