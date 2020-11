Gimme gimme gimme: waarom je zo’n zin hebt in chocolade tijdens stress

De een krijgt door de spanning niks door de maag, terwijl bij de ander de zoetigheden niet aan te slepen zijn. Je hebt dan ook vooral zin in chocolade ten tijde van stress. Waarom is dat eigenlijk?

Heb je last van stress, dan schieten je cortisol levels omhoog. Of je nu mentaal of fysiek onrust voelt, je lichaam weet als geen ander dat je spanning vasthoudt in je lijf. Het gevolg? Je wordt als het ware in een soort overlevingsstand gezet en meer cortisol wordt aangemaakt om je scherper en alerter te maken.

Zin chocolade stress

Wanneer je maar blijft piekeren, zal je lichaam ook niet uit de overlevingsstand gaan. Het niveau van cortistol blijft daardoor voor langere tijd hoog, wat weer natuurlijk andere nadelige gevolgen heeft. Zo zal je vet- en spiermassa in je armen en benen achteruitgaan, terwijl het in je buik juist toeneemt. De hele tijd trek? Dat komt door een signaal dat je hersenen afgeven. Maar het is (vaak) niet een appel waardoor je hart sneller gaat kloppen. Vooral zoetigheden of een vette hap is wat je dan wil hebben en ja, het is helemaal niet dat vreemd dat die chocoladereep binnen een paar tellen op is.

Verschil

Maar waarom voelt de een dat sterker dan de ander? Nou, dat heeft alles te maken met je receptor. Dit ‘ontvangertje’ geeft een signaal door aan andere delen van ons lichaam. Is dit onderdeel heel gevoelig, dan zal cortisol je ook meer beïnvloeden. Je kunt hier weinig aan doen, want voor het grootste gedeelte is ontvankelijkheid bepaald in je DNA. Het kan dus zomaar zijn dat je tot de vijf tot tien procent van de mensen behoort die maar weinig last heeft van cortisol. Hierdoor ben je super stressbestendig, maar voor de rest van ons: leg die chocoladereep maar alvast klaar.

