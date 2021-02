Nu we sinds een tijdje allemaal thuiswerken zitten we allemaal meer op onze billen. Op kantoor stond je hier en daar nog wel eens op om naar de koffieautomaat te lopen. Thuis zijn we toch sneller geneigd om door te werken en op onze billen te blijven zitten. Alleen vinden onze billen dat eigenlijk niet zo leuk.

Zitten slecht voor je billen

Voor de één een uitkomst en voor de ander een hel: een zittende baan hebben. Maar helaas – door miss corona – zijn veel mensen genoodzaakt om thuis te werken en dus langer op hun billen te blijven zitten. En dat heeft meer gevolgen dan je zou denken. Zitten op zichzelf is niet per se slecht voor je, want er kan ook niet van ons verwacht worden dat we de hele dag staan, lijkt me. Maar veel en lang zitten kan wél schade aanrichten, niet alleen voor je fysieke gesteldheid, maar ook voor je billen.

Slaapmodus

Wanneer je een te lange tijd zit, komen je billen in een ‘slaapmodus’ terecht, want ze doen op dat moment nou eenmaal niks. Je zit nog wel steeds met je hele gewicht op je kont, dus de spieren eromheen – de heupspieren om precies te zijn – moeten extra hard werken. Klinkt goed, denk je, want: hallo sterke heupen. Maar niets is minder waar; doordat je heupspieren harder moeten werken gaat je rug gekromd staan. Dit zorgt voor een slechte houding, wat weer kan resulteren in rugpijn. Oeps.

Geen fat ass, maar een flat ass

Een slechte houding en rugpijn klinkt al niet geweldig, maar wat dacht je van de buitenkant van je billen? Wanneer je je weer eens stort op een goede booty work-out, blijkt al dat harde werken wanneer je veel zit, dus helemaal voor niks. Je billen kunnen de training namelijk minder goed aan, omdat ze te veel én te vaak in de slaapmodus zitten. Niet alleen krijg je hier dus een plattere bilpartij van, je bloedsomloop is ook minder goed en je krijgt meer last van omliggende spieren. Genoeg redenen om jou van je stoel af te krijgen? Laten we het hopen.

Bron: Flair | Beeld: GettyImages