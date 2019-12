Zwelgen in zelfmedelijden, negatief denken en externe factoren je leven laten bepalen. Ons brein is nogal geneigd om die duistere kant op te gaan. Toch zouden we by now moeten weten dat geen van die negatieve gedachtengangen ons verder brengt. Wil jij sterker zijn dan je brein? Dat eist de nodige bijsturing, maar daarna… ben je een (ijzersterk) mentaal sterk persoon. En hey, wie wil dat nou niet?

Mentaal sterk

Kijk naar influencer Chiara Ferragni, entrepreneur Richard Branson of voetballer Zlatan Ibrahimović. Stuk voor stuk hebben ze ieder in hun eigen niche de top bereikt. Als zij de duistere kant van hun brein z’n gang hadden laten gaan, waren ze nooit zo ver gekomen. Wat hebben zij gemeen? Nou, ze focussen op hun eigen succes én vieren het succes van anderen. Om maar iets te noemen. Hieronder lees je meer over de eigenschappen die mentaal sterke mensen gemeen hebben.

Mensen die mentaal sterk zijn …

gaan door. Ze blijven niet hangen in zelfmedelijden. Kop op, schouders eronder en hup, geen tijd verspillen. omarmen verandering. Nieuwe uitdagingen worden met open armen ontvangen. blijven vrolijk. Ze verbruiken geen energie aan dingen die ze niet in de hand hebben. zijn vriendelijk, eerlijk en niet bang om zich uit te spreken. zijn bereid om (gecalculeerde) risico’s te nemen. vieren andermans successen. Ze koesteren geen wrok tegen de successen van anderen.

Zelfmedelijden

Daar gaan we graag nog even dieper op in. Neem nu bijvoorbeeld puntje #1 over zelfmedelijden. Dat is wat makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg je ervoor dat je niet blijft hangen in zelfmedelijden? Mentaal sterk zijn betekent niet dat je je emoties uitschakelt. Ook mentaal sterke mensen hebben wel eens negatieve gedachten. Het betekent dat je weet hoe je je emoties en je verstand in balans kunt houden. Je weet wanneer je naar je gevoelens handelt en wanneer je handelt naar wat je hoofd je ingeeft. Het gaat er juist om dat je in evenwicht bent. En negatieve gedachten niet de overhand laat nemen.

Uitdagingen

Ook ben je je bewust van je veerkracht. Als je valt, sta je op. Falen betekent voor jou niet het einde van de wereld. Je denkt in uitdagingen, niet in problemen. Mentaal sterke mensen geloven dat de weg die ze gekozen hebben, uiteindelijk naar succes zal leiden.

Focus op eigen succes

En over dat succes gesproken, hoe goed je ook iets hebt gedaan, er zal altijd iemand zijn die het nog net iets beter kan dan jij. And that’s okay. Mentaal sterke mensen weten dat het geen zin heeft om op anderen te letten. Ze focussen op zichzelf en meten zich niet met anderen. Wat ze wel doen: ze creëren hun eigen definitie van succes en beseffen dat ieders pad naar succes uniek is. Er is genoeg tijd, ruimte en geld voor iedereen op de wereld.

Andermans successen vieren

Om die reden vieren mentaal sterke mensen ook het succes van anderen. Ze weten wat het betekent om samen te werken. Het succes van anderen maakt je nooit jaloers. Integendeel, je bent blij voor anderen als ze succes hebben. Je gunt het ze. Je doet niet aan sociale vergelijking en nog beter: je hebt geen fomo.

Door gaan

Immers, jij richt je op je eigen succes en de weg naar toe. Je weet wat je wil en dat is waar je mee bezig bent. Tijd verspillen aan nutteloze dingen? Nope, niet aan jou besteed. Stappen ondernemen die buiten je comfort zone liggen? Prima, je kijkt je angsten recht in de ogen. Je hebt niets te verliezen en bovendien niets te bewijzen. Het enige wat je wil is een (nog) betere versie van jezelf worden. Doen er zich onderweg problemen voor? No biggie, jij past je snel aan en gaat er voor. Het leven is constant in verandering en soms is het moeilijk om je aan te passen aan nieuwe situaties. Maar mentaal sterke mensen? Die zijn erop gebrand om zich snel aan te passen, skippen de klagersmentaliteit en gaan door.

Plus, you pick your battles. Je weet wat je in huis hebt. Je weet waar je goed kent en goed kunt. Dáár richt jij je energie op. En welke boom er ook op je weg ligt, je hoopt op het beste. Tegelijkertijd blijf je met beide benen op de grond staan. Want mentaal sterke mensen zijn nuchter en realistisch.

Dus. Wat gaat het worden? Bridget Jones of mentaal sterk jezelf? Jij mag kiezen.