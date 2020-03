Zo bescherm je jezelf tegen energiezuigers

Merk je steeds meer dat een bepaalde vriend(in), collega of kennis je alleen maar energie kost in plaats van dat het je dat oplevert? Dan kan het goed zijn dat je te maken hebt met een energiezuiger.

Want hoe moeilijk ook, deze mensen kun je eigenlijk beter uit je leven verwijderen. Ja, dat voelt als een soort break-up met vrienden, maar als jij meer en meer merkt dat je opziet tegen die afspraak met een bepaalde vriendin, is het tijd om deze energiezuiger misschien aan de kant te zetten.

Energiezuiger

Wanneer heb je nu te maken met een dergelijk persoon? Nou, deze mensen hebben een negatieve impact op jouw energieniveau. Dat wil niet zeggen dat zij bij voorbaat ook geen goede persoonlijkheid hebben, maar dat ze voor jou niks opleveren. Het erge is: ze kunnen vaak niet heel veel doen aan dit gedrag. Het heeft namelijk alles te maken met emotionele wonden en een gebrek aan bevestiging in hun jeugd. Dit leidt weer tot gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid, zo verklaart de Zweedse socioloog en psychotherapeut Ingalill Roos. Het verdringingsmechanisme wat dus als kind aanwezig was, is er nu nog steeds.

Herkennen

Door een energiezuiger te leren herkennen, kun je uiteindelijk ervoor zorgen dat je niet langer meegaat in deze negativiteit. Of zelfs nog vergaander: is het misschien een optie om deze persoon wat minder toe te laten in je leven. Jelle Hermus, oprichter van SoChicken.nl en schrijver van het boek Leven met de wind mee, geeft een korte omschrijving van een dergelijk persoon. Als eerste, praten deze personen het liefst over zichzelf en tonen verder weinig interesse. Overal is drama in te vinden en alles is een wereldprobleem. Deze issues komen vaak voort uit onzekerheid en ze hebben op iedereen een vorm van commentaar.

Een dag niet gezeurd

En oké, zeuren doen we allemaal wel eens. Maar deze persoon kan dat over álles en weet het gesprek zo om te draaien dat het om zichzelf gaat. En die discussie? Die ga je niet winnen. De energievreter vindt bij voorbaat al dat hij of zij gelijk heeft. Een complimentje of uitspraak van waardering hoef je ook niet te verwachten, want deze negative nancy is eerder jaloers dan dat hij of zij toegeeft dat je iets goed hebt gedaan. Als laatste zul je merken dat deze ‘vriend(in)’ over alles en iedereen praat. De oplossing? Probeer positief in het leven te blijven staan en laat je niet teveel beïnvloeden. Moeilijk, maar vaak wel het enige medicijn.

