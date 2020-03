Peter Pannekoek wist het afgelopen zaterdag goed te omschrijven in Dit was het nieuws. Hij omschreef de coronacrisis als ‘onze Derde Wereldoorlog’. Daar waar onze opa’s en oma’s de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, moeten wij dealen met een dodelijke griep die wereldwijd om zich heen slaat. Dat idee alleen al, maakt onrustig. Hoe blijf je rustig in een onrustige wereld?

Anderhalve meter afstand houden, in je elleboog hoesten en sociale contacten zoveel mogelijk vermijden. Het zijn de extra maatregelen van de overheid om de crisis te bevechten. Hiermee ligt de verantwoordelijkheid helemaal bij jezelf: jij moet binnenblijven, thuiswerken en anderhalve meter afstand houden van andere mensen. Een kleine moeite, zeker als je het vergelijkt met de offers die veel van onze grootouders hebben moeten brengen tijdens WOII. Wat ook je eigen verantwoordelijkheid is? Je eigen energie en gedachten. Hoe kun je ervoor zorgen dat jij zelf de rust bewaart, terwijl mensen om je heen toiletpapier hamsteren of massaal gaan winkelen op de Haagse markt?

Stap 1: wees selectief in je gedachten

Rustig en realistisch blijven, kijkend naar de lege schappen in de supermarkt blijkt het voor veel mensen een hele uitdaging. Op social media wordt het ene tragische filmpje over de ic in Italië in rap tempo opgevolgd door akelig nepnieuws. Feit is dat dit soort media doorsturen naar vrienden en familie niet helpt. Het verspreiden van onrustige berichten heeft nog nooit iemand geholpen. Je kunt er dus voor kiezen om dit niet te doen, en je te blijven focussen op je eigen gedachten en je eigen verantwoordelijkheden. Misschien dat dit mini-stappenplan je kan helpen:

Ben je bewust van je beangstigende gedachten (bijv. ‘Heb ik volgende maand nog wel werk?’)

Vergeef de gedachte (bijv. ‘Ik kan hier niets aan doen en dus hoef ik mezelf niet op mijn kop te geven’)

Kies pro-actief voor een gedachten die je wel dient (bijv. ‘In het ergste geval kan ik me altijd gaan focussen op die side hustle en dat biedt ook weer kansen’)

Stap 2: wees selectief in je smartphone-gebruik

In onrustige tijden lijden we nog meer aan infomania dan normaal. Een informatieverslaving is kort gezegd de dwangmatige behoefte om nieuws en informatie te consumeren. Scrollen, refresh, scrollen, on repeat. Hoe moe we ook zijn, we blijven alle informatiekanalen continu refreshen. Is het zinvol? Totaal niet. Misschien is dit daarom een goed moment om sommige app-groepen op mute te zetten, en nieuwssites niet ieder kwartier te checken. Met eenmaaldaags het NOS-journaal bekijken weet je evenveel als 15 keer op een dag de Telegraaf checken. Hiermee kies je voor je eigen ruimte, en dus voor je eigen rust.

Stap 3: wees selectief in wat je zegt

Elke gedachte die je hebt, doet iets met je. Kies er daarom bewust voor om die gedachte positief te houden (lees stap 1 nog maar eens). Hetzelfde geldt voor de dingen die je zegt. Alles wat je zegt, heeft impact op jezelf én op de mensen om je heen. En niet alles hoeft gezegd te worden.

Stap 4: koester je nachtrust

Het beste medicijn tegen onrust? Een goede nachtrust. Oftewel: je periode van herstel. In de nacht laden we letterlijk op, zowel met onze geest als met ons lichaam. Maar hoe je gaat slapen, bepaalt vaak ook hoe je wakker wordt – en dat bepaalt weer het verloop van de rest van je dag. Zet daarom minimaal een uur voordat je naar bed gaat je telefoon uit. Lees een boek, schrijf in je dagboek en zorg dat je ontspannen in bed stapt.

Stap 5: denk in mogelijkheden en niet in beperkingen

Weet je, ook zonder toiletpapier ga je het redden. Echt. Want wat er gebeurt, je bent inventief genoeg om ook daar weer wat van te maken. Iedere situatie biedt namelijk nieuwe kansen. En dat brengt ons terug bij je eigen verantwoordelijkheid: alleen jij kunt bepalen – kiezen – waar je je energie insteekt. Kies jij voor het bespreken van dingen die je niet kunt veranderen, of kies je voor het vinden van manieren om hier sterker en beter uit te komen? Misschien motiveert dit je om eindelijk te gaan sparen voor die buffer, maak je een vision board of ga je je bucketlist uitstippelen.

