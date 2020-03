We zitten nu dik twee weken in de twilight zone die social distancing heet en de dagen beginnen steeds meer op een grote onlosmakende brei te lijken. Sterker nog, het weekend lijkt nu meer op een grote lunchpauze dan op een weekend waarin je voorheen losging en sneuvelde op de vrijmibo. Hoe zorgen we ervoor dat we het weekend in ere houden? Nou, zo.

Zo vier je weekend: vrijdagavond

De vrijmibo kan gewoon doorgaan

Normaal gesproken begint je weekend met een vrijmibo op werk. Geen reden dus om dat nu niet te doen. Inmiddels is Zoom als grote winnaar uit de bus gekomen voor vermakelijke groepsbelletjes, dus installeer deze pretmachine en stuur een linkje naar al je collega’s. Stel vooral ook regels op. Bijvoorbeeld vijf minuten van tevoren aanmelden, zodat er stipt om 17:00 uur digitaal geproost kan worden. Benodigdheden: iedereen moet met een alcoholische versnapering binnen handbereik hebben. En introduceer gerust ook spelletjes. Als host van het gesprek kun je makkelijk iemand uitlichten die bij iedereen op groot scherm te zien zal zijn. Combineer dit met een leuke afspeellijst en tada, je kunt een digitale stoelendans spelen. Degene die is uitgelicht op het grote scherm wanneer de muziek stopt, moet een shotje nemen, een gekke vraag beantwoorden, you name it. Ben je zzp’er en heb je geen collega’s? Check dan initiatieven van bijvoorbeeld Qommunity (heerser op het gebied van de digitale ‘freemibo’).

Lekker afpilsen in de club

Rol je normaal gesproken van de vrijmibo door naar de kroeg of club? Nederland blijft gelukkig ook tijdens een pandemie een dance land. Bijna iedere club of dj doet aan live streams, dus zoek je stamclub op, tune in en streamen maar. Sluit de stream aan op een box, schenk jezelf wat lekkers in en hup, er mag gedanst worden. Want je weet wat ze zeggen, hè? Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Benny Rodrigues haalde met zijn live stream zelfs het NOS journaal, dus met zijn beats zit je sowieso goed.

Zo vier je weekend: zaterdagochtend

Ontbijten is de belangrijkste maaltijd van de dag

Misschien word je wakker met een kneiterkater door al die leuke feestjes van vrijdagavond; gefeliciteerd, je hebt een zaterdagochtend zoals normaal gesproken,

Of misschien word je kakelfris wakker en weet je niet wat je met je zeeën van tijd aan moet. Ga je normaal gesproken ontbijten, lunchen of brunchen? Geen zorgen, ook dat kan. Grote kans dat je favoriete koffiebarretje wél open is voor coffee to go, en dan kun je op de weg naar huis mooi een krantje kopen bij de kiosk. Ga er thuis vooral lekker voor zitten. Bak een tosti of een omelet, dek de tafel en geniet van je krantje. Voelt bíjna alsof je echt zit te lunchen ergens. Ook dit kan met een groepsstream.

Een take away broodje halen en opeten in een bankje ergens in het zonnetje draagt ook bij aan een weekendgevoel, spreken we uit ervaring.

Zaterdagmiddag

Maar hey, het weekend bestaat uit meer dan lanterfanten. Kijk maar naar Arie Boomsma, want die post zowat iedere dag work-outs of #stayathomechallenges. Ben je meer van de yoga? Ook dat genre is ontploft op YouTube. Een ding is zeker: na een work-out voel je je gegarandeerd beter. Dus hoezo niet proberen? Je wil namelijk echt niet de hele dag Netflixen.

Wil je nóg productiever zijn? Houd dat gevoel vast en bewaar het vooral tot maandag. Want daar is de maandag voor. Weekend = weekend. Gebruik daarom de namiddag voor wat klassieke me-time, al is het maar een uurtje. Lees een paar hoofdstukken in je boek, maak een tekening, speel de Sims, of werk verder aan je puzzel.

Zaterdagavond

Nu begint het weekend pas echt leuk te worden. Want we tillen deze twilight zone naar een hoger level. Dek de tafel alsof het een restaurant is, steek kaarsen aan en nodig een vriendin uit om te komen eten. Bestel bij je favoriete restaurant een uitgebreide maaltijd (#supportyourlocals, jwz), schenk een goed wijntje in en ga eens lekker tafelen.

Na het tafelen is het tijd voor een klassieke movie night. Denk hierbij verder dan alleen Netflix. Toppers als Joker en Parasite staan op Pathé Thuis, zo ook de film van Penoza. Maar ook hierbij geldt: je zult zelf de popcorn moeten poppen. En neem ruim, zet naast popcorn ook m&m’s en chips klaar. Zijn Bifi worstjes jouw guilty pleasure wanneer je naar de bios gaat? Ach meid, kan jou het schelen. Wel heel belangrijk: telefoons buiten handbereik. Je ziet hier in de bios ja!

Zo vier je weekend: zondagochtend

De zondagochtend staat natúúrlijk in het teken van self care. Van haarmaskers en scrub tot aan epileren en scheren, dit is het moment om jezelf even grondig onder handen te nemen. Douche extra lang of neem in bad, dit is jouw zondagochtend.

Zondagmiddag

Tijd voor een activiteit. Je kunt kiezen uit twee doe-dingen: of je bakt een taart, of je doet iets cultureels zoals de theatervoorstelling van Turks Fruit bekijken of gaat ronddwalen in een national park. Want zondagen zijn voor low key activiteiten zonder al te hoge inspanning.

Zondagavond

Sunday well spend, brings a week of content. Tijd voor een potje Scrabble met je huisgenoten, Rummikub met je partner of Wordfeud met je oma op afstand. Daarna is het tijd voor een maaltijd via Thuisbezorgd.nl, UberEats of Deliveroo (koken doe je morgen weer). Zoals de rest van Nederland top je het weekend af met Boer zoekt vrouw of Zondag met Lubach.

En hoezee, het is zo weer maandag.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief