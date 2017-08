Zó ga je met een leeg hoofd naar bed

Het is een beetje de vloek van deze tijd om vol prikkels in je hoofd naar bed te gaan. We kijken vlak voor het slapen gaan nog ‘even snel’ op onze telefoon, denken aan de waslijst to do’s voor morgen en vaak sluipen de piekergedachten er zo bij in. Het resultaat? Het duurt een eeuwigheid voordat je in slaap valt én je slaapt vaak ook nog eens onrustig. Dat is niet hoe we het graag zien. De oplossing? Je hoofd leegmaken vóórdat je naar bed gaat. En dat lukt je met deze tips:

Maak een to do-lijst

Onderschat nimmer het effect van een to do-lijst, zeker niet voor het slapen gaan. Hiermee zet je letterlijk al je gedachten en taken op een rij.

Zet je telefoon op niet storen

Lig je eindelijk klaar om te gaan slapen, hoor je nog een ‘ping!’ en draai je toch weer naar je telefoon toe. Voorkom deze verleiding en zet je telefoon vanaf een vaste tijd op ‘niet storen’.

Hou een mini schoonmaak

Schoonmaken is een beetje hetzelfde als douchen, je doet het op de automatische piloot. Het aanrecht schoonmaken, de afwas doen, het zijn kleine klusjes waarbij je je verstand vanzelf op 0 zet.

Mediteer

Ken je de app Headspace al? Dit is een meditatie-app die je helpt bij het ordenen van je gedachten. Een luistersessie duurt maar tien minuten en de stem is zo rustgevend dat je vanzelf in slaap valt.

Vat de dag samen in een paar zinnen

Je hoeft geen dagboek bij te houden met complete verhalen, maar iedere dag vóór het slapengaan de dag letterlijk van je af schrijven hélpt echt.

Bron: Bustle | Beeld: iStock