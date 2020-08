Zo houd je een nuttige powernap (en ontwaak je niet vermoeider)

We leerden laatst al dat twee keer slapen op een dag eigenlijk beter is dan maar één maal naar dromenland gaan. Maar je wilt natuurlijk voorkomen dat je wakker wordt en je meer overreden voelt door een vrachtwagen, dan echt lekker uitgeslapen. Zo houd je een nuttige powernap.

Niet alleen bij ‘mand’ geldt korter, maar ook bij je dutje is dit heel erg van toepassing. Ga niet uren liggen tukken, maar houd maximaal 25 minuten aan. Anders heb je de kans om in je diepe slaap te komen en dat zorgt voor een nogal verward gevoel wanneer je ontwaakt.

Nuttige powernap

Voel je dat je rond een uur of vier compleet inkakt? High five, maar ga op dit tijdstip echt geen dutje meer doen. Een powernap kun je het beste voor 15:00 inplannen, anders kun je misschien ’s avonds je slaap maar lastig vatten. Ook kan een bakkie pleur voor je middagslaapje helpen om niet al te moe wakker te worden. Na dertig minuten kickt de cafeïne in en laat jij dan nu net ontwaken.

Lay down

Natuurlijk kun je in de trein niet languit schaapjes gaan liggen tellen, maar áls het kan, ga dan liggen voor je powernap. Zo ontspan je ook echt even volledig. Doe vervolgens de gordijnen dicht en zorg dat niks je nog kan storen. Op deze manier haal je alle voordelen uit je dutje, zonder continu weer wakker te worden. Nou, slaap lekker hè!

