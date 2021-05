Zo houd je je staande in een vervelende werksfeer: 7 tips

Een ongezonde werkomgeving kan leiden tot een depressie, burnout en heel wat stress-gerelateerde klachten. Een nieuwe baan op een fijnere plek zoeken is natuurlijk de oplossing, maar dat heb je meestal niet van vandaag op morgen gefikst. Daarom: 7 tips om ervoor te zorgen dat een vervelende werksfeer jou er niet onder krijgt.

1. Verlaag je niet tot het niveau van een nare collega

Met andere woorden: beloon slecht gedrag niet. Het is misschien verleidelijk om mee te gaan in geroddel, maar grote kans dat je daar een bitter gevoel aan overhoudt. Reageer neutraal op roddels en begin over een onderwerp. Als je collega eenmaal beseft dat je niet mee gaat in het kleppen over anderen, stopt diegene vanzelf met jou daarmee lastigvallen. Hopelijk begrijpt je collega dan ook de hint dat roddelen over collega’s niet oké is.

2. Laat je stress achter op kantoor

Lastig misschien, als je al maanden vanuit huis werkt. Toch is het juist nu belangrijk om de scheiding tussen werk en privé te bewaken. Probeer daarom werk tegenover vrienden en familie niet je standaard onderwerp van gesprek te maken. Klagen over je micro-managende baas of collega die de kantjes er vanaf loopt, lost niets op. Niet alleen wordt je omgeving die eeuwige werk-klaagzang zat, maar is het ook niet gezond om je op te laten slokken door zaken waar je geen controle over hebt. Balans dus.

3. Zoek je positieve collega’s op

Ook al drukt een ongezonde werkomgeving op de gehele werksfeer; tussen de rotte appels zitten ongetwijfeld ook leuke collega’s die zich net zo voelen als jij. Als je dat merkt, probeer dan contact te zoeken met die collega en probeer hun gevoelens te achterhalen (zonder te verzandden in roddelen). Als je weet dat je niet de enige bent, voel je je al veel meer gesteund.

4. Oefen de confrontatie

Als je merkt dat de spanningen oplopen, wordt het tijd om problemen te benoemen. Op stressvolle momenten is het vaak moeilijk om rustig te vertellen waar je mee zit. Oefen het daarom eerst op een vriend of familielid die de situatie op je werk kent. Door van tevoren na te denken over welke punten je wil bespreken, heb je meer zelfvertrouwen en komt de boodschap beter aan.

5. Werk aan vertrouwen

Het mes van een manager die nogal van het micromanagen is, snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant is daar jouw behoefte aan autonomie, aan de andere kant is er jouw managers drang naar controle. Om door dat spanningsveld te navigeren, is vertrouwen enorm belangrijk. Om dat vertrouwen te winnen, geef je je manager wat hij of zij wil zien: deel informatie, betrek hem/haar erbij en geef de controle. Dat tegenwerken maakt de situatie alleen maar lastiger.

Probeer ook te begrijpen waar jouw baas behoefte aan heeft. Hoe beter je de verwachtingen kent, hoe makkelijker je daarop kunt anticiperen en hoe minder de noodzaak van je baas om te micromanagen. Blijf ook communiceren en deel regelmatig updates voordat je manager daar om vraagt. Lever werk wat in lijn is met hun verwachtingen – je zult zien dat je je naar verloop van tijd een stuk minder op je vingers gekeken voelt.

6. Zoek een andere baan of switch van afdeling

Een andere baan zoeken klinkt makkelijk, maar is in lang niet alle branches even eenvoudig. Bovendien heb je financiële verantwoordelijkheden en kun je niet met een radslag het pand verlaten terwijl je ‘tot nooit meer ziens’ roept. Je kunt echter wel je ogen openhouden voor vacatures en hier en daar laten vallen dat je op zoek bent naar iets nieuws. Dit betekent trouwens niet dat je ook meteen het bedrijf moet verlaten. Soms kan een andere afdeling al wonderen doen. Bedenk of er binnen je bedrijf plekken zijn waar je graag zou willen werken en hang eens een hengeltje uit – je weet maar nooit.

7. Vind een manier om te ontladen na werk

Als stoppen met je baan geen optie is, is het leven wat je buiten je werk om leidt extra belangrijk. Zorg ervoor dat dat voldoening geeft die je in je werk niet vindt. Lucht je hart bij een vriendin, ga op yoga, leer schilderen: er is genoeg te verzinnen. Ook al voel je je op werktijden niet opperbest: je hebt die dag in ieder geval iets anders om naar uit te kijken.

