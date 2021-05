Zo lang duurt het écht om een nieuwe gewoonte aan te leren

Probeer je iets nieuws uit en wil je hier een gewoonte van maken? Dan weet je waarschijnlijk wel dat dit tijd nodig heeft. De een heeft het idee om elke ochtend te gaan mediteren, de ander wil elke dag in haar dagboek schrijven. Als je wel eens hebt geprobeerd om een nieuwe gewoonte aan te leren, dan weet je dat je hier in moet blijven investeren – en ja, dat kan ook best frustrerend zijn. Maar nu blijkt dat een nieuwe gewoonte aanleren misschien nog wel langer duurt dan je eigenlijk denkt (of hoopt).

In veel onderzoeken kom je tegen dat het 21 dagen zou duren voordat je echt gewend bent aan deze nieuwe habit. Maar dat lijkt niet helemaal te kloppen. Het lijkt er namelijk op dat deze 21 dagen-regel uit het boek van Maxwell Maltz komt, een cosmetisch chirurg. Het boek komt uit 1960 en is zo’n 30 miljoen (!) keer verkocht. De observatie van deze tijdsduur is simpelweg in een hoop andere onderzoeken overgenomen, maar is niet helemaal juist.

Driedubbel

Volgens Caroline Leaf, communicatie patholoog en neurowetenschapper, is de ideale duur van het aanleren van iets nieuws niet 21 dagen, maar het driedubbele hiervan. Dat betekent dat het zo’n 9 weken (!) duurt voordat je een nieuwe gewoonte echt als een gewoonte kunt zien. Maar, laat ze weten, het is niet zo dat de 3 weken-regel helemaal uit de lucht is komen vallen. Daar valt namelijk óók wat voor te zeggen.

Je hebt namelijk drie weken de tijd nodig om een nieuwe gewoonte te vormen, maar dat gaat dus eigenlijk alleen over de beginfase.

Krachtige golven

Om jezelf een nieuwe gewoonte aan te leren, heb je flink wat wilskracht nodig. En dat vormt zich allemaal in de hersenen in de vorm van hersengolven. Leaf vergelijkt dit met golven in de zee. ‘De kleinere golven op het strand zijn net zo belangrijk omdat ze nieuwe verbindingen mogelijk maken, maar ze zijn vluchtig’. Om die ‘golven’ groter te maken, heb je simpelweg langer de tijd nodig. Om concreet te zijn: om van die baby-golfjes sterke, krachtige golven te maken, heb je nog 42 dagen nodig.

Om dit allemaal te bevestigen, onderzocht ze het onder een aantal millennials. Hun hersengolven werden op de dag één, 21 en dag 63 gecontroleerd. Een aantal van deze proefpersonen zaten tegen een depressie aan, waardoor de hersengolven er nauwelijks waren. Na wat mindmanagement begon dit er steeds beter uit te zien. En na 9 weken was er een duurzame verandering te zien in de hersenactiviteit.

Volhouden

De 21 dagen zijn volgens Leaf een belangrijke stap bij het aanleren van nieuwe gewoontes, maar de negen weken zorgen ervoor dat iets daadwerkelijk blijft. Als je op zoek bent naar iets nieuws in je leven, of juist iets wilt afleveren, dan hoef je dus niet bang te zijn dat het na drie weken nog niet lukt. Het is juist de truc om dit vol te blijven houden en je zult zien dat het na negen weken blijft plakken.

Bron: Mindbodygreen | Beeld: Getty Images