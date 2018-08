Hou je hoofd koel: 12 verrassende tips om de tweede hittegolf te overleven

Help (of yes!), er is een tweede hittegolf op komst. Naast veel water drinken en zorgen voor genoeg airco kunnen de onderstaande tips je helpen om de komende dagen draaglijk te maken.

Weg met de zomerjurkjes

Kleding kan isolerend werken, waardoor je je lichaamstemperatuur ermee op peil kunt houden. Om koel te blijven kun je het best katoenen kleding met verschillende loshangende lagen dragen. Door die lagen kan er lucht doorstromen, waardoor je lichaam afkoelt.

Eet spicy

Je moet er misschien niet aan denken, maar pittig eten en hete thee zijn aanraders. Hierdoor versnelt je bloedcirculatie en ga je extra zweten, waardoor je lichaam afkoelt. Niet voor niets dat ze in warme landen vaak gekruider eten dan hier.

Vries je shirt in

Moeite met slapen in die hete slaapkamer? Stop overdag een (pyjama)shirt in de vriezer en haal hem er een half uur voordat je gaat slapen uit. Kun je overigens ook doen met je kussensloop en lakens.

Ga met nat haar naar bed

Koel douchen voordat je gaat slapen is sowieso aan te raden. Maak je haar niet helemaal droog, want nat haar kan verkoelend werken als je in slaap probeert te komen.

Vul je kruik



Een kruik in de zomer? Jawel, maar dan natuurlijk met koud water of crushed ice. Je kan ‘m ook in de vriezer stoppen.

Dit doen de VIVA-forummers om de warmte te weerstaan:

‘Ik heb net een pot thee gezet en die laat ik afkoelen voor vanavond. Lekker met een schijfje citroen en ijsblokjes erin.’

‘Ik slaap buiten in de open lucht om ’s nachts een beetje te kunnen afkoelen. Laat naar bed, vroeg opstaan en in de middag een siësta. Verder laat ik hardlopen maar even achterwege. Als avondeten vaak soep en maaltijdsalade, want ik heb geen trek in aardappelen/vlees/groente of ovenschotels.’

‘Net mijn man gemeld dat ik niet ga koken met dit weer.’

‘Ik blijf gewoon doorademen.’

‘Magnums hamsteren bij de AH!’

‘Ik lig weleens in de badkamer, op de grond want dat is zo lekker koel.’

‘Ik zorg dat ik geen huishoudelijk werk verricht na 9.00 uur, niet ga sporten, me rustig houd, het elektronicagebruik minder en snelle maaltijden kook. Als ik de tuin ’s avonds sproei, richt ik de sproeikop tussendoor op mijn voeten. En gisteren hebben we nog om 22.00 uur een bak ijs gehaald en (teveel) opgegeten.’

Wat doe jij om die bloedhitte te overleven?