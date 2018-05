Nu de zomer in de lucht hangt, is wat extra motivatie voor de sportschool erg welkom. Immers, het terras lonkt en wie wil er met mooi weer nu in de sportschool staan? Zeker wanneer je snel verveeld raakt tijdens je oefeningen is het moeilijk om je trainingsschema vol te houden. Wil je toch gaan voor die bikini body? Dan helpen deze tips tegen de verveling tijdens je cardio.

Zelfs wanneer je graag bezig bent met oefeningen in de sportschool, ligt verveling op de loer. Want vroeg of laat wordt ook routine saai, daarom is het belangrijk je trainingsschema te blijven vernieuwen. Variëteit is de sleutel tot je perfecte lichaam. De beste tips voor een work-out om interessant te blijven:

Zorg voor een enthousiaste playlist

Het is wetenschappelijke bewezen: tijdens een moeilijke work-out naar muziek luisteren, maakt de oefening makkelijker. En heb je een liedje gevonden dat perfect is voor een bepaalde oefening (zoals bijvoorbeeld het nummer Flower-Moby dat bekend staat voor squats en push-ups), dan maakt dit het makkelijker om de oefening te herhalen. Stel gaande weg tijdens je fitnessroutine je eigen playlist samen met veel vrolijke nummers en je vliegt zo door de oefeningen heen.

Combineer je routine-oefeningen met gewichten

Of je nu binnen of buiten traint, rent of wandelt, neem een paar dumbbells in de hand en je zult zien dat je routine-oefeningen een heel nieuwe ervaring worden. Door het extra gewicht zet je letterlijk een tandje bij en zorg je voor een extra uitdaging.

Hiit it, girl!

Waarom de high intensity interval training zo populair is? Deze work-out methode is efficiënt en hoeft maar 20 minuten te duren. Twintig minuten! Dat is helemaal niets. Door het hoge tempo is het onmogelijk om verveeld te raken. Voor je het weet, is het alweer voorbij.

Luister naar inspirerende podcasts

Het grote voordeel van luisteren naar podcasts tijdens je fitness-oefeningen: je voedt niet alleen je lichaam maar ook je geest. Tijdens het luisteren worden je hersenen afgeleid en zijn ze niet bezig met al die oefeningen die je nog moet doen.

Doe een ‘fartlek’

Helemaal hip uit Zweden: de fartlek, dat ook wel vertaald wordt als speed play. Dit is een work-out van 30 minuten, buiten of op de loopband, waarbij je een sprintje van een paar seconden trekt. Vervolgens ga je terug naar je normale tempo, wandelend of joggend, en trek je weer een sprintje.

Bron: Bustle | Beeld: iStock

