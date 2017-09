Zo ben je snel van die vervelende hik af

Op z’n kop water drinken, schrikken: we doen van alles om maar van die vervelende hik af te komen. Het werkt alleen niet echt. Door deze truc ben je de hik wél zo kwijt.

Wat je moet doen? Een borrel drinken. Helaas, geen shot tequila of 43’tje, maar een klein beetje kruidenbitter, gedruppeld over een partje citroen of limoen. Eet dat partje op en voilà: je hik is binnen een paar seconden verleden tijd. Althans, volgens onderzoekers werkt het in 88 procent van de gevallen. Het proberen waard, toch?

Bron Libelle | Beeld Shutterstock