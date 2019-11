Hoe stop je met uitstelgedrag? Volgens Marie Forleo, schrijfster van het boek Alles is uitvogelbaar, kan het maken van een rampenscenariolijst helpen.

Alles is uitvogelbaar

Volgens Amerikaanse YouTube-grootheid Maria Forleo is alles uitvogelbaar, zo lang je maar wil. Haar boek, dat in september verscheen en op nummer 1 binnenkwam in de New York Times bestsellerlijst, is voor iedereen die wil stoppen met uitstellen en aan de slag wil om iets van zijn leven te maken. Want, zo ziet ook Forleo, uitstelgedrag kan onze dromen in de weg zitten. Omdat het ons weerhoudt van het bereiken van grotere doelen.

Uitstellen, waarom doen we dat zo graag?

Waarom uitstelgedrag?

Volgens Forleo hangt ons uitstelgedrag sterk samen met de keuzes die we maken: per dag kunnen we makkelijk twee uur winnen als we minder tijd zouden besteden aan onze smartphones, mail en zinloze boodschappen, kleine missies die je heus wel later kon doen of die gecombineerd hadden kunnen worden.

In haar boek rekent het ze zelf even voor: in de zestig minuten die je een jaar lang dagelijks besteedt aan mailtjes en/of zinloos nieuws loos over bekende mensen lezen, had je ook de eerste versie van een nieuw boek kunnen schrijven. Het had je namelijk 45 achturige werkdagen kunnen opleveren.

Uitstellen uit angst om te mislukken

Dus oké, uitstelgedrag is een gevolg van onze keuzes. Maar wáárom maken we die keuze dan, als het ons eigenlijk niets dan slechts brengt? Volgens Forleo berust die keuze op perfectionisme en angst. Forleo denkt dat velen van ons dezelfde angst hebben: dat we niet goed genoeg zijn en dat niemand van ons houdt. Zij noemt angst niet de vijand – de vijand is wáchten tot je niet meer bang bent.

Dus wat kunnen we er tegen doen?

Bang om de falen, wie is het niet? En de hele crux zit ‘m in het feit dat die angst ons nog nooit iets moois heeft opgeleverd. Iets dóen (ook al krijgen we er klotsende oksels en kotsneigingen van omdat we het doodeng vinden) is uiteindelijk makkelijker dan de verlammende, panische angst die we onszelf aandoen door er in ons hoofd over te stressen.

De oplossing? Met een gestrekt been dwars door de angst heen gaan en het gewoon doen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar Forleo zweert bij het maken van een rampenscenariolijst. Wat is het ergste dat kan gebeuren, hoe waarschijnlijk (op een schaal va 1-10) is het dat dit daadwerkelijk gebeurt, en áls het zou gebeuren: hoe zou je er dan weer bovenop kunnen komen?

Zo leren we onszelf dus dat a) de kans dat je in de goot terechtkomt of je leven uit elkaar spat en iedereen je stom vindt waarschijnlijk helemaal niet zo groot is, en b) dat er – als het wél misgaat – heus wel een manier is om weer op te krabbelen. Kortom: alles is uitvogelbaar.

