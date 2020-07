Zo stuur je je lichaam naar jouw ideale moment om te sporten

Hoewel je misschien op en top een ochtendmens bent, heb je simpelweg niet de tijd (en de motivatie) om al voor werk de fitness in te duiken. En dat terwijl het eigenlijk wel hét ideale moment zou zijn om te sporten. Toch kun je je lichaam op elk moment van de dag activeren.

Jos de Koning, universitair hoofddocent bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vertelt aan Nu.nl: ‘Sporters die ’s avonds een wedstrijd moeten spelen, zullen het herkennen: je lichaam is in principe op alle momenten van de dag te activeren. Je energiesysteem merkt niet of het ’s ochtends of ’s avonds is. Je hoofd moet je lichaam aansturen.’ Of je dat kan, heeft weer alles te maken met je energielevel. ‘Heb je energie voor tien? Of is je energielevel laag? Dat heeft te maken met wat je hebt gegeten en gedronken.’

Ideale moment sporten

Ook heeft je lichaamstemperatuur nog een invloed. ‘Bij de één stijgt de temperatuur sneller dan bij de ander. Dat zorgt voor een voorkeursmoment. Voor de meeste mensen zal dat moment in de namiddag liggen.’ Volgens Luc van Loon, hoogleraar fysiologie van inspanning en voeding, kun je dan ook wennen aan elk moment. ‘Je lichaam is niet de baas over je geest. ’s Ochtends moet je misschien wat meer op gang komen, maar met een goede warming-up kom je een heel eind. Ik moest eerst niet denken aan sporten in de ochtend, maar nu ik eraan gewend ben, weet ik niet meer beter.’

Omschakelen

Een omschakeling van ochtend- naar avondmens is daardoor zelfs mogelijk, voegt De Koning nog toe. ‘Je kunt langzamerhand omschakelen, door een ander ritme aan te nemen. Dat zie je bij het reizen naar landen met andere tijdzones; je lichaam past zich daarop aan.’ Waar je ’s ochtends meer vet zou verbranden tijdens het sporten, heeft ook de avond weer voordelen. En hoewel sommigen niet goed in slaap vallen na een work-out in de late uurtjes, is dat voor anderen weer anders. ‘Als je gesport hebt, gaat je stofwisseling omhoog en blijft dat een aantal uren. Maar sommigen vallen juist als een blok in slaap. Er is niet iets algemeens over te zeggen dat voor iedereen geldt’, aldus De Koning.

Achter de rug

Een duwtje in de goede richting om toch een keer die wekker wat vroeger te zetten om te gaan sporten? Je hebt het op deze manier al achter de rug en kijkt er niet de hele dag tegenop. ‘Aan de andere kant vinden mensen het vaak fijn om de werkdag van zich af te schudden door te sporten. Voor wie wil ontstressen is de namiddag of avond dus een mooi moment.’ En hét ideale sportmoment? Nou, vooral het moment waarop het jou lukt om regelmatig te gaan. Van Loon: ‘Het tijdstip is veel minder belangrijk.’

