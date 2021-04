Zó vaak zou je per dag (ongeveer) moeten plassen

We hebben weer wat nieuws: de lockdown-blaas. Aan de ene kant hebben we dankzij het thuiswerken altijd een toilet in de buurt. Aan de andere kant is een urenlange wandeling of een middag in het park hangen leuk totdat je naar de wc moet en dan je enige optie naar huis gaan is. Kortom: die blaas van ons weet niet wat ‘ie meemaakt.

Als je veel vanuit huis werkt, is even plassen een prima reden om wat vaker achter je laptop vandaan te komen. Maar dat is dus eigenlijk helemaal geen goed idee. Als je heel vaak plast, raakt je blaas er namelijk aan gewend kleine beetjes urine vast te houden. Daardoor wordt je blaas gevoeliger en voel je veel sneller de drang om weer te plassen. Not handig als je bijvoorbeeld een lange autorit voor de boeg hebt en je halfnaakt squatten langs de A27 met je jumpsuit op je knieën toch wat oncomfortabel vindt.

Gevoelige blaas

Het goede nieuws is dat je je blaas kunt trainen weer normale hoeveelheden vast te houden. Probeer de volgende keer dat je weer de drang voelt om te plassen, je plas eens een kwartier op te houden. Zo kun je daar steeds wat extra tijd aan toevoegen. Uiteindelijk zou er zeker drie uur tussen twee plasbeurten moeten zitten.

Als je afhankelijk bent van een openbaar toilet, is op tijd naar het toilet gaan juist weer beter dan het te lang ophouden. Door alcohol, frisdrank en cafeïne kan je blaas gevoeliger worden. Dat verklaart ook waarom je bijvoorbeeld in de kroeg (oh good ol’ days) om de haverklap naar de wc moet. Het is daarom een goed idee om alcoholische drankjes af te wisselen met water (ook kater-wise).

Het just in case-plasje

Het is heus niet erg om een just in case-plasje te doen als je de deur uit moet en niet zeker weet wanneer je weer een wc tegen komt. Maak echter geen gewoonte van die miniplasjes: zo krimpt je blaas en moet je veel vaker plassen.

Hoe vaak plassen is dan normaal op een dag? De meeste mensen kunnen 300 tot 400 milliliter drie uur ophouden als ze op een dag 2 liter drinken en om de 3 uur gaan plassen. Het is normaal als je 4 keer op een dag moet plassen, maar 10 keer op een dag is ook oké. Net als dat je er misschien af en toe ’s nachts uit moet voor een plas. Als je vaker dan tien keer op een dag naar de wc moet, is het misschien wel een goed idee het daar eens met je huisarts over te hebben.

Bron: Glamour | Beeld: Getty