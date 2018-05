Zo verander je iemand van gedachte

Hebben jij en je vriend gister nog gekibbeld over wel/niet een nieuwe auto? Of discussieerde je net nog met je beste vriendin over wie dit keer de lunch moest betalen? Om te zorgen dat je voortaan met gemak je gelijk haalt, wordt het de hoogste tijd om van strategie te veranderen. Wil je echt iemand van gedachte veranderen, dan is dit de truc die je moet toepassen.

We nemen je even mee terug naar de 17e eeuw. Het was onder meer de eeuw waarin de filosoof en natuurkundige Blaise Pascal floreerde. Niet alleen met nieuwe natuurkundige inzichten, maar ook op het gebied van overtuiging. Pascal was namelijk de eerste die een nieuw licht wierp op het principe van overtuiging. Hij stelde het volgende: ‘Mensen zijn doorgaans sneller overtuigd door redenen die zij zelf hebben ontdekt dan door de argumenten van anderen.’

Geef de ander gelijk

Met andere woorden: de sleutel tot het krijgen van gelijk zit ‘m in het gelijk geven aan de ander. Je moet je ‘tegenstander’ dus eerst gelijk geven. Hierdoor wordt je zogenoemde tegenstander tevreden met zijn standpunt, waardoor het hekelpunt toegankelijk wordt.

Onderzoek het gelijk van de ander

Vervolgens is het volgens Pascal wijs om je dienstbaar op te stellen en vragenderwijs op zoek te gaan naar de behoeften van de ander. Hierdoor ga je als het ware sleutelen aan diens standpunt en kun je langzaam jouw argumenten inbrengen. Hierdoor heb je het niet over goed of fout, maar zoek je binnen het ‘gelijk’ van de ander naar valkuilen.

Niemand zit fout

Een van de belangrijkste uitgangspunten van Pascal is hierbij dat het nóóit helpt om iemand het gevoel te krijgen dat ie fout zit. Mensen zijn immers snel geneigd zichzelf te gaan verdedigen wanneer zij ‘fout’ zitten. En gelijk halen is in die zin alleen mogelijk wanneer de ander óók de noodzaak van dat gelijk ziet. Dat is iets dat vanuit de persoon zelf moet komen, want we handelen immers uit eigenbelang.

Kortom: door de manier die Blaise Pascal omschrijft laat je je gesprekspartner zichzelf overtuigen. Dit zorgt voor een beter gesprek en je verspilt bovendien geen energie aan het overtuigen van mensen terwijl ze niet echt overtuigd willen worden.

Bron: Elite Daily | Beeld: iStock

