Zo weet je hoeveel water je per dag zou moeten drinken

Jaha, inmiddels weten we wel dat water drinken belangrijk is. Maar over de hoeveelheid is nog veel onduidelijk: heb je nou aan anderhalve liter genoeg, of kan je beter het dubbele naar binnen klokken?

Met deze richtlijn weet jij voortaan precies hoeveel water je per dag zou moeten drinken.

Er wordt aangeraden om dertig milliliter water per kilo lichaamsgewicht te drinken. Dat komt op het volgende neer:

Weeg je 60 kilo? Drink 1,8 liter water per dag

Weeg je 80 kilo? Drink 2,4 water per dag

Weeg je 100 kilo? Drink 3 liter water per dag

Gemiddeld zouden vrouwen anderhalf tot twee liter nodig hebben, en mannen twee tot drie liter.

Waarschuwing van je lichaam

Bovenstaande is een richtlijn, maar de Amerikaanse dokter Madhi Brown weet ook een gemakkelijk trucje om te testen of je gedehydrateerd bent. Dat doe je als volgt: ontspan je hand en pak een stuk huid. Trek eraan en laat de huid weer los. Wanneer je huid direct terugkeert ben je goed gehydrateerd. Duurt het even en plooit je huid? Dan is het zaak dat je meer water naar binnen krijgt.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron HLN | Beeld iStock