Zo zag Temptation’s Yasmine eruit voor alle cosmetische ingrepen

We leerden haar kennen vanwege haar deelname aan Temptation Island en onlangs was ze te zien in Ex On The Beach: Double Dutch. We hebben het over Yasmine, inmiddels vast onderdeel van de reality tv pool in België en Nederland. Yasmine steekt niet onder stoelen of banken dat ze fan is van cosmetische chirurgie. Maar neen, ze is er hartstikke trots op. Maar hoe zag ze er voor alle ingrepen uit?

Plastic fantastic

First things first: Yasmine is hartstikke blij met haar cosmetische ingrepen en met haar looks. In EOTBDD: Wat gebeurde er next? geeft ze met een grote glimlach toe dat ze van alle EOTBDD-deelnemers waarschijnlijk de meeste ingrepen heeft laten doen. Ze werkt er hard voor, dus waarom niet?

Nu is er een foto uit de wel heel oude doos opgedoken. We schatten dat Yasmine hier een jaar of 13 is? Maakt ook eigenlijk niet uit, de verschillen van toen en nu zijn groter dan het leeftijdsverschil!

Bron: Shownieuws, beeld: RTL