Zó zet je iedere dag moeiteloos iedere dag 2000 stappen extra

Het advies klinkt al jaren dat je dagelijks 10.000 stappen moet zetten om voldoende beweging te krijgen. Zonder je extra sportsessies, that is. Maar wandelen verveelt snel, niet? Met deze handige tips zet je dagelijks ongemerkt 2000 stappen extra.

Of het nou echt uitmaakt of je 10.000 stappen zet, meer dan dat of iedere dag ‘slechts’ de helft van de aanbevolen hoeveelheid stappen zet, daar valt nog over te twisten. Maar hoe je het ook wendt of keert; voldoende dagelijkse beweging is sowieso gezond. Zó fix je dat:

Bellen

Ben je tijdens werktijd gebeld door je moeder/beste vriendin/opa/lover en heb je geen idee wanneer je terug kunt bellen omdat je óók nog boodschappen moet doen? Sla dan twee vliegen in een klap en ga wandelen en bellen tegelijk. Zo klets je bij, ben je onderweg naar je bestemming en kom je in een handomdraai aan extra stappen.

Brainstormen

We weten allemaal dat hele dagen stilzitten niet ideaal is als je nieuwe ideeën moet verzinnen of een goede invalshoek zoekt voor een artikel of vergadering. Veel mensen gaan ijsberen om na te denken, aangezien dit je creativiteit een boost kan geven. Zet dit door het huis banjeren daarom wat vaker in, en je zult sneller dan je denkt aan die 2000 extra stappen zitten.

Lunchen op locatie

Het is heel gemakkelijk om tijdens het (thuis)werken je lunch in een rap tempo achter je computer naar binnen te werken, maar we weten allemaal dat dit niet echt mildfull is. Benut je lunchpauze daarom optimaal en wandel naar een plek buiten toe als het weer het toelaat. Als je lang pauze hebt kun je op je bestemming eten, en als je korter hebt eet je je bammetje gewoon onderweg, Frisse lucht én een gevulde maag zorgt ongetwijfeld voor nieuwe energie om weer bergen werk te verzetten.

