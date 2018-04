Zo zorg je ervoor dat Instagram je zelfvertrouwen geen deuk geeft

Een filtertje hier, een filtertje daar: het is tegenwoordig een grote poppenkast op social media, want bijna niemand laat nog haar ‘ware ik‘ zien. Zo vergelijken we onszelf steeds meer met die ene vrouw die net wat slanker of knapper is. En dat kan er nogal flink inhakken, wat betreft je zelfbeeld. Hoog tijd om actie te ondernemen, dus!

Vaak delen we op social media de allermooiste momenten uit ons leven. Een goede haardag? Selfie! Strak in je lijf op het strand? Foto! En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Een paar filtertjes eroverheen, het licht net iets mooier maken en dat ene puistje dat er al een week zit wegpoetsen met Photoshop, et voilà: je kiekje is voldoende gepolijst om op de feed van je Instagram te mogen plaatsnemen.

Maar of we daar zelf (en anderen) nou echt zo gelukkig van worden? Meh, niet bepaald. Volgens onderzoekster van de Harvard University, Emily Weinstein, blijkt elke vrouw zich weleens te vergelijken met een ander op Instagram. Tot grote frustraties aan toe. En dat moet dus anders. Maar hoe zorg je er nou voor dat je Instagram leuk blijft vinden, zonder dat elk zogenaamd jaloersmakend kiekje een deuk in je zelfvertrouwen geeft?

1. Alles wat je op social media ziet, is niet altijd even realistisch

Je kunt het zo gek niet bedenken of er is wel een filter, app of functie op Photoshop voor. Waar jij misschien een standaard filtertje van Instagram over je foto legt, kan een ander alles uit de trukendoos hebben gehaald om er goed uit te zien. En ja, dan lijkt het misschien net of iemand ander geen last heeft van pukkels, rimpels of putjes. Maar geloof ons: soms is niets is wat het lijst.

2. Post zelf meer foto’s

Op social media-kanalen als Instagram is er niets zo verleidelijk om bij anderen te snuffelen. Maar hierdoor zie je juist alleen maar perfect gepolijste foto’s voorbij komen. Hierdoor zouden we onszelf steeds meer met anderen vergelijken en zit je jezelf op te vreten bij alle comments waar mensen enorm strooien met superlatieven. Post dus regelmatig zelf een kiekje en omarm de leuke reacties die je daarop krijgt.

3. Ga voor positive vibes only

Je rondje Instagram moet leuk zijn en niet deprimerend. Leg jij dus elke keer je telefoon weg met een flinke zucht, dan is dat natuurlijk niet de bedoeling. Schrap de accounts die jouw depri, ongelukkig of whatsoever maken, en begin met het volgen van accounts die een grote glimlach op jouw gezicht toveren.

4. Spendeer minder tijd op Instagram

Het is o zo verleidelijk om meerdere keren per dag een kijkje te nemen op Instagram. Of we nu even pauze hebben, in het openbaar vervoer zitten of in de verkeerde rij bij de Albert Heijn zijn gaan staan: de voornaamste reden dat we onze telefoon erbij pakken om vervolgens op Instagram te loeren is toch wel om tijd te doden. Nu is het natuurlijk echt niet erg om af en toe even snel je tijdlijn door te scrollen. Maar wanneer je dit te vaak doet op een dag, is het misschien toch handig om eens een andere afleiding te vinden voor als je je verveelt of even niks te doen hebt.

Bron HLN.be | Beeld Giphy, iStock