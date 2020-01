Een zelfhulpboek hier, mindfulness cursus daar: de zoektocht naar geluk lijkt tegenwoordig belangrijker dan ooit. Maar te hard het willen vinden? Dat maakt je juist weer ongelukkig.

Ongelukkig van zoektocht naar geluk

Door 151 Britse studenten en hun gewoontes te bestuderen, kon Dokter Julia Vogt maar tot één conclusie komen. Naar voren komt dat de proefpersonen die veel bezig waren met hun eigen geluk, meer tekens van depressie vertoonden. De onderzoeker verklaart: ‘Wanneer je teveel belang hecht aan geluk, ben je te veel met je emoties bezig en dus ook met hoe je je gedraagt.’ Een onderzoeksteam uit de Verenigde Staten kaartte deze link tussen de zoektocht naar geluk en symptomen van depressie ook al eerder aan. Depressie Hoe werd dit gemeten? Nou, alle deelnemers moesten een vragenlijst invullen waarin ze aan konden geven hoe belangrijk geluk voor hen was, welke invloed hun gevoelens hadden, hoe gemakkelijk ze deze ook weer aan de kant konden zetten en of ze symptomen van een depressie vertoonden.

Niet in het moment

Depressieve gevoelens ontstonden wanneer ze te hard bezig waren om te focussen op hoe ze zich moesten voelen in situaties. Hierdoor leefden de ondervraagden niet langer in het moment en konden ze daar ook minder van genieten. Ook zagen de onderzoekers een zelfde verband bij mensen die hun gevoelens juist opkroppen. ‘Je gevoelens wegstoppen, wordt niet bekeken als gezond. Wanneer je niet over iets wil nadenken, doe je dat vaak juist wel.’

Verder onderzoek

Vervolgens ondervroegen ze nog 299 proefpersonen, waarbij ook gekeken werd naar mensen met enorme pieken en dalen in hun mentale toestand. Hieruit kwam opnieuw naar voren dat hoe belangrijker geluk voor hen was, hoe ongelukkig ze zich voelden. Toch kan absoluut niet geconcludeerd worden dat veel waarde hechten aan geluk in verband staat met een depressie. ‘Mocht het andersom zijn, en zou depressie voor meer geluk zorgen, dan zou de relatie in alle landen gevonden worden.’ Wel een kleine kanttekening bij deze studie: er waren vooral vrouwelijke deelnemers en de gezondheid of sociaaleconomische achtergrond van de deelnemers werd niet in acht genomen. Maar een zoektocht naar geluk kan je dus wel degelijk ongelukkig laten voelen.

