Waarom je op zondag slecht in slaap valt

In theorie zou de zondag moeten draaien om rustig aan doen en volledige ontspanning. Je hoeft helemaal nergens heen, behalve naar je bank, keuken of heel misschien een boozy brunch. Maar dat is in theorie. In de realiteit gaat het er vaak anders aan toe: je wordt wakker met een kater, hangt lui rond, wacht totdat de leuke programma’s op televisie beginnen en kruipt vervolgens naar bed waar je wanhopig graag in slaap wilt vallen. Voordat je het weet lig je tot 02:00 uur wakker en vraag je je gefrustreerd af waarom je iedere zondag toch zo slecht in slaap valt.

Zondagavond blues

Weet dat je niet de enige bent die last heeft van de zondagavond blues. Uit recent slaaponderzoek uit Amerika bleek dat 76% van de ondervraagden op zondag slecht in slaap valt. Ook bij dokters en slaapspecialisten is de zondagavond bekend als hekelpunt voor een goede nachtrust. Toch is er nog geen officiële naam voor het verschijnsel. We houden het daarom maar bij de zondagavond blues (betere benamingen zijn welkom!).

Social jetlag

De voornaamste dooddoener wordt ook wel de ‘social jetlag’ genoemd. Te vergelijken met een jetlag die je ervaart als je naar een andere tijdszone reist. Lang opblijven en de volgende ochtend uitslapen heeft effect op je biologische klok, ook wel het circadiaan ritme genoemd. Wanneer je twee nachten op rij later dan normaal gaat slapen – en de ochtenden daarna uitslaapt – tast dit je klok aan.

Alcohol

Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan de zondagavond blues is, niet geheel verrassend, alcohol. Alcohol zorgt ervoor dat je onrustiger slaapt, of zelfs wakker wordt. Dit komt doordat alcohol de het vrijlaten van het ADH-hormoon tegen gaat, waardoor je ook vaker moet plassen. De kwaliteit van je slaap is na een avond drinken dus beduidend minder, waardoor je ’s ochtends ook weer langer in bed wilt blijven liggen.

Stress

En dan hebben we nog stress. Want of je je nu zorgen maakt om tentamens, de drukke dag van de kids of to do’s op werk, stress komt bij iedereen voor. Of je nu mentaal, lichamelijk of emotioneel stress ervaart, bij iedere vorm van stress komt het cortisol-hormoon vrij. Dit hormoon houdt je hersenen wakker en onderbreekt je slaap. Het is een beetje als het kip en het ei verhaal: wanneer je gestrest bent, slaap je slecht, maar slechte slaap kan ook weer voor stress zorgen.

Zondagavond blues bestaan dus echt. Hierbij een paar tips om je blues weer mooi roze te maken:

Houd je aan je slaapschema en sta op zondag net zo vroeg op als de rest van de week Vermijd alcohol en cafeïne Leg je telefoon weg Ga sporten op zondag Maak een positieve planning voor de komende week, dus zorg dat je iets leuks op de agenda hebt staan Kijk series of films waarbij je niet te veel hoeft na te denken Kom je alsnog niet in slaap? Sta dan op en ga iets anders doen

Bron: Elite Daily, beeld: iStock