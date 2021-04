Kun je de zonnebrand van vorig jaar nog gebruiken?

Nu de winter officieel voorbij is en het zonnige weer er aan zit te komen, is het belangrijk je goed in te smeren. Je hebt vast ergens in een kastje nog wel een tube staan van vorig jaar. Maar kan je die eigenlijk nog wel gebruiken?

Er staat op ieder cosmetisch product een symbool met een cijfer ernaast. Het symbool staat voor de houdbaarheidsdatum nadat het product is geopend, het cijfer voor hoeveel maanden het nog mee gaat.

Pas op!

Toch ligt er een addertje onder het gras. Het kan namelijk best zijn dat er op die tube zonnebrandcrème staat dat hij nog makkelijk zes maanden mee kan. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de zonnebrand ook nog daadwerkelijk zijn werk doet. De houdbaarheidsdatum heeft vooral te maken met hygiëne. Dat zegt dus eigenlijk niks over de werking van het product.

Verminderde werking

We raden je aan om ieder jaar, gewoon voor de zekerheid, een nieuwe tube zonnebrandcrème te kopen. Dan weet je in ieder geval zeker dat je huid goed beschermd is tegen de stralingen van de zon. Heb je nog een ongeopend flesje zonnebrand ergens in de kast staan? Dan is het een ander verhaal. Een gesloten product kan je namelijk wel tot 30 maanden bewaren. Die kun je dus nog prima gebruiken. Tenzij het product een vreemd geurtje of een rare kleur heeft. Dan kun je het maar beter weggooien.

Smeren maar!

Wil je er toch honderd procent zeker van zijn dat de factor die op de zonnebrand flesje staat nog steeds goed werkt. Dan is het verstandig om toch maar even langs de drogisterij te gaan. Voor de durfallen onder ons, de factor zal niet ineens van 30 naar 15 zakken. Let vooral op de geur en kijk of hij nog goed uitsmeert. Is het antwoord ja? Dan kan je de zonnebrand van vorig jaar nog prima gebruiken. Je moet alleen misschien iets vaker smeren om er zeker van te zijn dat je niet verbrandt.

