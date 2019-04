Is het nu wel of niet verstandig om zonnebrandcrème van vorig jaar te gebruiken?

Dit paasweekend is het optimaal genieten van de heerlijke lentezon, met temperaturen die wel kunnen oplopen tot 26 graden. Hoewel je misschien denkt dat ‘eventjes in de zon zitten’ geen kwaad kan, is het belangrijk dat je júíst nu smeert met zonnebrandcrème. Waarschijnlijk heb je nog een tube van vorig jaar in de kast liggen, maar is het nog wel verstandig om die te gebruiken? Dit is het antwoord.

Het Laatste Nieuws vroeg het aan Ann Lievens van Test-Aankoop (de Belgische variant van de Consumentenbond).

Nog even effectief?

‘Op de meeste zonnecrèmes staat dat ze tot twaalf maanden na opening goed blijven,’ vertelt Lievens tegen HLN. ‘De zonnecrème die je vorige zomer bent beginnen te gebruiken, is volgens die redenering dus bijna rijp voor de vuilnisbak.’ Maar dat betekent niet dat je jouw zonnebrandcrème direct moet weggooien wanneer de houdbaarheidsdatum overschreden is.

Zo testte Lievens voor Test-Aankoop vijf kwalitatieve crèmes met beschermingsfactor 50+ voor kinderen: Eucerin Kids Sun, Nivea Sun Kids, Garnier Ambre Solaire Kids, Solait Kids en Aptonia Kids. Dat deed ze door een jaar later de zonnebrandcrèmes opnieuw te gebruiken, nadat vakantiesituaties waren nagebootst, zoals de tubes zowel bij hoge (zon) als lage (vliegtuig) temperaturen te bewaren en regelmatig te openen gedurende twee weken. Wat bleek? Alle producten waren nog voorzien met dezelfde beschermingsfactor en boden nog exact dezelfde bescherming tegen Uv-straling. ‘Onze test toont dus aan dat zonnecrèmes mogelijk langer bruikbaar blijven,’ aldus Lievens.

Goed bewaren

Hoewel uit het onderzoek bleek dat je zonnebrandcrèmes de volgende zomer weer kunt gebruiken, is daar natuurlijk wel een belangrijke voorwaarde aan verbonden. En dat is: bewaar je tubes op de goede manier. ‘Laat hem na gebruik niet openstaan en zet de fles of tube in de schaduw. Bewaar hem na de vakantie bij kamertemperatuur op een droge en koele plaats uit de zon,’ klinkt het advies van Lievens. Twijfel je? Dan kun je het beste eerste ruiken aan de crème, en kijken of de textuur nog egaal is. Ruikt het product vreemd of ziet de crème er raar uit? ‘Weg ermee! Maar als die nog hetzelfde lijkt, kan je hem probleemloos verder gebruiken.’