Na een middag gestrekt in de zon op een ligbed kijk je in de spiegel en hoop je op een diepgebronsde reflectie. Wat je ziet: rode wangen, sproetjes, en toch echt een paar tinten donkerder gekleurd. Op je bovenlip.

Misschien ken je het fenomeen al, misschien is dit de eerste zomer dat je ermee wordt geconfronteerd. Hoe het ook zij; de zonnesnor klinkt gezellig, maar kan knap irritant zijn.

Melasma

In officiële termen heet zo’n snor melasma. Melasma wordt ook wel hyperpigmentatie genoemd. Die donkere verkleuring komt door genen, hormonen en blootstelling aan zonlicht – en vaak een combinatie van die drie. Melasma manifesteert zich vaak op de bovenlip. Vandaar dus de term ‘zonnesnor’.

Triggers

Hormonen spelen een belangrijke rol in de vorming van melasma. Zonlicht maakt de verkleuring nog intenser. Als je lichaam veel oestrogeen aanmaakt, gaat de productie van melanine omhoog. Dat komt aan de huid op de oppervlakte en geeft pigment af. De cellen die melanine aanmaken, worden getriggerd door hitte en zonlicht.

Daarom kun je een zonnesnor het best voorkomen met een hoge factor SPF. Omdat de bovenlip een plek is waar je veel zweet (alias de zweetsnor, die andere vriend), is het belangrijk gedurende de dag regelmatig bij te smeren.

Vitamine C

Is het leed al geschied? Dan kun je de verkleuring vervagen met huidverzorging. Gebruik bijvoorbeeld een exofoliërende gezichtsreiniger. Die verwijdert de gepigmenteerde cellen aan de oppervlakte van de huid. Een serum dat rijk is aan antioxidanten heldert het getroffen gebied op. Qua antioxidant is vitamine C je beste vriend. Vitamine C bemoeit zich niet alleen met abnormale pigmentatie, maar herstelt ook de schade van vrije radicalen. Bij een milde zonnesnor red je het wel met huidverzorging die je bij de (betere) drogist koopt. Is de over-pigmentatie bij jou sterk aanwezig? Dan kun je voor het grovere geschut aankloppen bij de dermatoloog.

Hormonen uit balans

Bij de een is de zonnesnor hardnekkiger dan bij de ander. Bij sommige vrouwen verdwijnt de pigmentatie uit zichzelf weer, bij anderen is de melasma blijvend van aard. Als dat laatste het geval is, kun je een gesprek met de huisarts overwegen. Het kan namelijk zijn dat je hormonen uit balans zijn. In de tussentijd zijn een SPF en een zomerse zonnehoed je beste vrienden.

Bron: Refinery 29. Beeld: iStock